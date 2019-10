Daniil Medvedev a besoin d’une pause. Irrésistible depuis le début de l’été, le Russe, qui reste sur six finales sur le circuit et deux titres consécutifs à Saint-Pétersbourg et Shanghaï, ne jouera pas à Vienne la semaine prochaine. Déjà forfait à Pékin voici deux semaines, il a aussi renoncé à s’aligner à Moscou où il devait être tête de série numéro 1 cette semaine. Visiblement fatigué, il se préserve donc pour le dernier Masters 1000 de l’année à Paris-Bercy (28 octobre-3 novembre) et le "rendez-vous des Maîtres" à Londres.

Sa réputation de stakhanoviste des courts en prend un sérieux coup. Daniil Medvedev a donc décidé de faire attention à son corps en cette fin de saison. En grande confiance, le numéro 4 mondial, qui compte le plus de victoires cette saison sur le circuit (59), n’a ni besoin de matches, ni de rythme. Il a estimé qu’il valait mieux recharger les batteries pour prolonger sa superbe série et éviter de se blesser.