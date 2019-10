Gaël Monfils a laissé passer une grosse opportunité dans la course au Masters, ce samedi à Vienne. Battu en deux manches par Diego Schwartzman (6-3, 6-2) en demi-finale de l’ATP 500 autrichien, il ne gagne "que" trois places à la Race, grimpant au dixième rang. Un succès final lui aurait permis d’en grappiller deux de plus et d’ainsi entrer dans le fameux grand huit à l’aube du M1000 de Bercy, ultime round sur la route de Londres.

Plus tôt dans la journée, la défaite de Matteo Berrettini (8e de ce classement) face à Dominic Thiem (3-6, 7-5, 6-3), dans l'autre demi-finale, lui avait offert cette occasion. Monfils est donc entré sur le court conscient d’avoir les cartes en main. Il n’a pas su les exploiter. Lors du premier set, il a cédé son service à 1-1, avant de mettre sous pression Schwartzman à 2-3… mais son 0/3 sur balle de break dans ce jeu (mais aussi dans le set) lui a fait mal. L’Argentin a été beaucoup plus réaliste (2/2 sur balles de break) pour conclure la manche sur l’engagement adverse.

Un bon bilan... qui aurait pu être très bon

Le deuxième set a été serré jusqu’à 2-3. Puis Schwartzman a breaké et déroulé. Avec seulement 58% de points gagnés derrière sa première balle sur l’ensemble du match, 3 aces mais aussi 3 doubles fautes, Monfils n’a pas du tout réussi à s’appuyer sur ce qui devait être un point fort. Le bilan de sa semaine est bon, puisqu’il passe de la 13e à la 10e place à la Race. Mais il aurait pu être excellent.