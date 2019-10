Dominic Thiem n’est plus qu’à une victoire d’un deuxième sacre dans son pays cette saison. Déjà champion à Kitzbühel sur terre battue cet été, l’Autrichien jouera la finale à Vienne et il a donné de sa personne pour y parvenir. Battu par Matteo Berrettini en quart de finale du Masters 1000 de Shanghaï voici deux semaines, il a pris sa revanche samedi, renversant son rival italien (3-6, 7-5, 6-3) au terme d’une sacrée baston de plus de deux heures et demie (2h33 précisément). Pour s’offrir un 5e titre en 2019, il affrontera soit Gaël Monfils, soit Diego Schwartzman dimanche.

C’est la victoire de la persévérance et d’une certaine idée du combat. Bien que malmené pendant plus d’une heure et nerveux devant un public acquis à sa cause, Dominic Thiem a été fidèle à sa réputation et n’a rien lâché. Et à la fin, il a eu, comme souvent dans ce type de match accroché, le dernier mot. S’il a encore fait forte impression, Matteo Berrettini a toutefois manqué l’occasion de mettre la pression sur Gaël Monfils dans la course au Masters. Le Français ferait ainsi un beau rapproché à la Race s’il se qualifie pour la finale. Et s’il décrochait la timbale dimanche, il pourrait même ravir à l’Italien la 8e place provisoire.

A l'usure, Thiem a fini par passer devant

Berrettini était pourtant proche du coup parfait. En mission, il a commencé cette demi-finale sur les chapeaux de roue, faisant fi de l’environnement qui lui était très défavorable. Ultra-solide solide en fond de court, il a très bien tenu dans la diagonale revers, y compris quand Thiem se décalait pour prendre le jeu à son compte. Capable de surprendre l’Autrichien plein coup droit, il a dominé la majeure partie des échanges et a logiquement viré en tête (3-6), prenant à trois reprises le service adverse.

Mais tenir la cadence du numéro 5 mondial est extrêmement coûteux en énergie et Berrettini n’a pas pu maintenir son niveau de jeu sur la longueur. Il a ainsi craqué une première fois à 2-2 dans le deuxième set, avant de refaire son retard (3-6, 4-4). Et bien que toujours fébrile par moments (il a concédé le débreak en commettant une double faute et des erreurs inhabituelles en revers), Thiem a insisté et son opiniâtreté a fini par payer : un nouveau break à 5-5 lui a permis de remettre les compteurs à zéro (3-6, 7-5).

Si l’Italien a montré beaucoup de courage dans le dernier acte, sauvant plusieurs balles de break, l’issue est vite apparue inéluctable, tant il était touché physiquement. Bondissant, l’Autrichien a profité de la ferveur locale pour prendre de plus en plus d’initiatives. En tout, il a frappé 31 coups gagnants pour 26 fautes directes, affichant un excellent taux de réussite au filet (11 points marqués sur 12 montées) et il a fini la partie en alignant quatre jeux. Comme un symbole, son revers long de ligne, qui lui avait fait tant défaut dans les deux premiers sets, lui a offert la victoire. Après ce test d’envergure, il peut aborder la finale avec une sacrée confiance.