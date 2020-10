C'était incontestablement le choc de la journée à Vienne. Et pendant quasiment une heure et un set, il a tenu toutes ses promesses. Favori du public et tenant du titre, Dominic Thiem savait que le test serait sérieux face à Andrey Rublev, l'homme en forme de cette fin de saison qui restait sur un titre à Saint-Pétersbourg. Et il n'a finalement pas pu le passer, contrarié d'abord par le niveau de jeu adverse et ensuite par un pied droit douloureux qui l'a empêché de croire à un éventuel renversement de situation. Vainqueur en deux sets (7-6, 6-2) et 1h34 de jeu, le Russe a ainsi enregistré son 37e succès en 2020, le 8e consécutif, et défiera Kevin Anderson pour une place en finale.

Les 1000 spectateurs viennois autorisés sur le court central n'auront donc pas droit à leur finale de rêve dimanche entre Dominic Thiem et le numéro 1 mondial Novak Djokovic. L'Autrichien l'avait avoué lui-même : conserver son titre était "presque mission impossible", ça l'est désormais totalement. Mais il ne bluffait pas non plus quand il disait avoir rechargé les batteries. Car face à Andrey Rublev, il a d'abord évolué à un très haut niveau au cours d'un premier set où les deux joueurs se sont rendu coup pour coup.

Une fin de saison compromise pour Thiem ?

D'ailleurs, c'est bien Thiem qui a obtenu les deux seules balles de break de ce premier acte à couper le souffle lors du troisième jeu. Mais Rublev a servi l'acier et s'est montré assez agressif pour se protéger. Chacun à leur tour, ils ont exploité la moindre balle courte pour faire mal et ils se sont montrés impériaux sur leurs engagements avec 89 % de réussite chacun derrière leur première balle. Mais dans le jeu décisif, l'Autrichien n'a justement pas assez trouvé son premier service (50 % dans le set, 43 % seulement sur le match) et l'a payé.

Il faut dire que Thiem commençait à donner des signes inquiétants. Grimaçant, claudicant, le numéro 3 mondial a clairement lâché prise par la suite. Souffrant du pied droit - il se l'est massé lui-même aux changements de côté - il n'était plus capable de couvrir son terrain aussi bien, d'ancrer aussi fort ses appuis au sol. Rublev en a logiquement profité pour faire un premier break à 1-1, puis un second dans la foulée à 3-1, enchaînant quatre jeux et scellant ainsi le sort de ce quart de finale.

Fidèle à sa réputation, Thiem a serré les dents jusqu'au bout et a permis à son adversaire de s'octroyer la victoire sur le court. Mais reverra-t-on l'Autrichien en action d'ici la fin de la saison ? Si s'inquiéter d'une éventuelle absence à Londres semble prématuré, sa présence à Bercy dans quelques jours est clairement remise en cause. Rublev, de son côté, continue d'accumuler de précieux points, jouera sa 5e demi-finale de la saison et n'a jamais été aussi proche de sa première participation au Masters.

