C'était absolument magnifique. Carlos Alcaraz a battu Andy Murray en 8e de finale de l'ATP 500 de Vienne, mercredi, en début de soirée, après un match de très haute volée, peut-être un des plus beaux de la saison. Il a fallu deux manches (6-3, 6-4) et surtout 2h06 au 42e mondial pour venir à bout de l'ancien n°1 mondial, toujours aussi redoutable en dur indoor, malgré le poids des années et le fait qu'il joue avec une hanche en métal depuis deux années maintenant.

A vrai dire, ce match aurait mérité un troisième set tellement il a été riche sur le plan technique, mais aussi au niveau combat pur. Murray aurait d'ailleurs pu remporter ce deuxième acte, lui qui a fait la course en tête pendant les trois-quarts du temps. Mais le joueur de Dunblane a manqué de jus dans le final pour envoyer l'élève de 18 ans au meilleur des trois manches, comme cela avait été le cas lors du dernier Indian Wells où il avait renversé son adversaire au meilleur des trois manches. Alcaraz a bien retenu les enseignements de cette défaite, elle aussi marquante de par sa qualité.

Alcaraz en puncheur

Le protégé de Juan Carlos Ferrero, qui disputait ici son troisième match depuis son abandon en quart de finale du dernier US Open (le 1er tour d'Indian Wells contre Murray, et le 1er tour remporté face à Dan Evans à Vienne), a impressionné par sa pugnacité, son punch et sa science du jeu, une qualité qui demandait encore à se confirmer chez lui. Il affrontera le vainqueur du duel entre Nikoloz Basilashvili ou Matteo Berrettini en quarts de finale. Et rien ne dit qu'il n'ira pas loin en Autriche cette semaine.

Au niveau du scénario, ce match a ressemblé à un film. Il y a eu trois actes. Le premier a été le meilleur : les deux rivaux ont proposé leur plus beau tennis au public viennois, à coup de rallyes, de coups de patte, de prises de risque et... de breaks. Rendez-vous compte, il n'y avait seulement que 2-2 au tableau d'affichage au bout de 45 minutes de jeu. Le tournant de ce premier acte a eu lieu à 3-2 Alcaraz, service à suivre. Un peu à côté de ses pompes, l'Andalou a été contraint de sauver deux balles de debreak sur ce jeu de service mal négocié. Finalement réussie, cette opération commando a complètement brisé l'élan de Murray, entré dans son match à 2-0 contre lui. Les six premiers jeux ont été succulents à déguster si vous aimez la tactique dans le tennis.

Andy Murray à Vienne Crédit: Imago

A ce petit jeu, Carlos Alcaraz jouait peut-être le meilleur joueur d'échecs en activité. Et il a prouvé que l'âge n'était qu'un nombre. Il a non seulement tenu la dragée haute à l'Ecossais dans ce registre, mais il a aussi proposé un tennis offensif, où sa faculté à venir au filet a fait merveille, sans oublier son coup droit "punch" dont on reparlera qui lui a été dévastateur. S'il a baissé de rythme au départ du second acte, le quart de finaliste de l'US Open a remis la machine en marche à 3-2, où il a menacé une première fois Murray, avant de faire mouche à 4-3, profitant des gros soucis de premières balles du triple vainqueur en Grand Chelem.

Lessivé physiquement par les rallyes et ses manqués, le Britannique, 156e mondial, a rendu les armes en perdant son engagement une dernière fois à 4-5. Le debreak et ce magnifique point remporté par l'Espagnol à 4-5, 30/30, le point du match, l'ont achevé en deux temps. Murray-Alcaraz, ces deux-là sont compatibles. Pour notre plus grand bonheur.

