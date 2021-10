Ce n'est pas un concept dont les sportifs raffolent, mais il y a bien des défaites encourageantes. Et celle subie par Gaël Monfils jeudi à Vienne entre pleinement dans cette catégorie. Car le Français a livré un combat de haute volée finalement perdu en trois sets (7-6, 4-6, 6-2) et 2h31 de jeu contre le 16e joueur mondial Diego Schwartzman en huitième de finale. Sur la durée, il a fini par céder, mais il n'est plus très loin de son meilleur niveau désormais. De son côté, son bourreau argentin pourrait défier Stefanos Tsitsipas, opposé à Frances Tiafoe plus tard dans la journée, en quart.

Le défi s'annonçait difficile à relever pour Monfils face au tout récent finaliste à Anvers, un joueur qui lui avait administré d'ailleurs une petite fessée lors de leur dernier duel déjà à Vienne en 2019 (6-3, 6-2). Le Français a finalement échoué, mais il a vendu chèrement sa peau sur le court, montrant par séquences que la confiance était bel et bien de retour. Il ne lui manque plus qu'à acquérir ce soupçon de constance en plus qui lui fera gagner à l'avenir ce type de bras de fer.

Certes, Monfils n'a pas pu tenir la distance. La troisième manche a tourné court, Schwartzman s'adjugeant les quatre derniers jeux, écoeurant son adversaire grâce à ses qualités défensives et de contreur. Obligé de jouer systématiquement le coup de plus, le Français n'a plus eu la patience et la rigueur nécessaire pour rivaliser jusqu'au bout. Mais il y a quelque temps, il n'y aurait même pas eu de match, vu la tournure des premiers échanges.

Privé de première balle en début de partie, Monfils a ainsi rapidement concédé le break. Mené 3-1, il s'est même retrouvé face à une balle de double break. Mais mentalement, il a su se faire violence pour l'écarter et quitter progressivement la filière longue dans laquelle l'avait installé son adversaire dès le premier point (échange de 29 coups). Plus puissant et offensif, il a refait son retard et la bataille s'est engagée. Acharnée, elle a connu un premier tournant quand Schwartzman s'est adjugé le premier set sur un revers long de ligne gagnant après... 1h12 de jeu.

