ATP Vienne

On attendait encore Yannik Sinner en finale. Après tout, l’Italien, récent vainqueur des tournois de Sofia et d'Anvers en indoor, n’avait pas perdu un set depuis le début de la semaine à Vienne. Mieux, il menait 6-3, 5-2 face à un Frances Tiafoe, sorti des qualifications, et probablement fatigué de son enchaînement dingue après avoir sorti Stefanos Tsitsipas et Diego Schwartzman en quelques jours. Et puis, la magie Tiafoe a parlé. Ou plutôt la folie Tiafoe.

L’Américain a réussi à enflammer le cours d’un match qui lui échappait pour finalement chiper la place promise à l’Italien en finale. Des points lunaires, un public conquis et un adversaire agacé : voilà le bilan de la tornade Tiafoe. Car si les spectateurs ont sans doute apprécié le show, Sinner a eu beaucoup plus de mal.

"Selon moi, Tiafoe a été trop loin aujourd’hui, il en a trop fait, a expliqué celui qui sera numéro 9 mondial lundi. C’est une chose de faire le show, c’en est une autre de le faire sans respecter l’autre. Je ne sais pas ce qu’il s’est passé mais, aujourd’hui, je crois qu’il a été un peu trop loin". Difficile d’être catégorique sur les reproches adressés à Tiafoe par Sinner même si certains gains de temps entre les points, parfois avec l’aide du public, ont haché le rythme du match.

"Il y a des limites, a continué Sinner. À certains moments, j’étais prêt mais je devais attendre Tiafoe. J’aurais peut-être dû mettre la pression sur l’arbitre pour le faire respecter le temps imparti. Mais c’est du passé désormais".

Interrogé sur ces déclarations, Tiafoe a d’abord rendu hommage à son adversaire avant de donner sa version des faits : "Le public est là pour une raison et je peux interagir avec eux, a avancé l’Américain. Jannik a eu la possibilité de gagner mais j’ai commencé à bien jouer et à m’amuser. Je ne me sens pas coupable".

