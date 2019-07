Journée mitigée pour les Français à Washington. Le Français Benoît Paire s'est qualifié, dans la douleur, pour les huitièmes de finale du tournoi américain, en éliminant l'Australien Marc Polmans. Le tennisman français, tête de série N.10, s'est défait, en trois sets 6-3, 6-7 (5), 7-6 (5) du 172e joueur mondial en plus de deux heures et demie de jeu. Au tour suivant, Benoît Paire, 30e au classement ATP, affrontera l'Américain John Isner, tête de série N.1 et 15e à l'ATP.

Adrian Mannarino et Pierre-Hugues Herbert ont eux pris la porte dès le 2e tour après leurs défaites respectives survenues mercredi soir. Des défaites qui vont les empêcher de croiser le fer au 3e tour. Mannarino s'est incliné face au qualifié Norbert Gombos (6-4, 7-6). Herbert a perdu un combat en trois manches face à Miomir Kecmanović (3-6, 6-4, 7-6).

La remontée inachevée d'Herbert

Débarassé de Kevin Anderson, blessé au genou et forfait, Mannarino a été surpris par le Slovaque Norbert Gombos. Comme c'est souvent le cas avec les lucky loser, le Slovaque a joué un tennis inspiré et relâché. Un tennis idéal pour surprendre le gaucher. Le climax de leur duel a été le tie-break du deuxième set. Mannarino y a loupé deux balles de set à 7-6 et 9-8. Gombos a bouclé la rencontre à sa troisième balle de match.

Le 137e joueur mondial défiera au prochain l'espoir serbe Miomir Kecmanović. Le Serbe est lui venu à bout d'Herbert après un combat fou bouclé en trois manches. Revenu d'un déficit de 1-4 à 4-4, avant de servir pour le match à 5-4, l'Alsacien est passé à côté d'une belle victoire.

Auger-Aliassime vient à bout d'Opelka

Le duel entre Félix Auger-Aliassime et Reilly Opelka allait forcément valoir le coup d'oeil. Et cela a bien été le cas. Le Canadien est venu à bout du grand serveur après un combat en trois manches (6-4, 3-6, 6-4).