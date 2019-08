Il n’avait plus levé les bras au ciel depuis six mois sur le circuit ATP. Tomas Berdych a regoûté dimanche à la victoire sur un court de tennis au 1er tour de Winston-Salem pour la première fois depuis le tournoi de Dubaï en février dernier. La Tchèque, qui est sorti du top 100 à cause d’une absence prolongée due à une blessure récurrente au dos, a disposé en trois sets (6-1, 3-6, 6-3) et 1h44 de jeu de l’Italien Andreas Seppi. Pour retrouver du rythme et de la confiance, il espère enchaîner contre le Serbe Filip Krajinovic lors de son prochain match.

"C’était un match compliqué. J’ai bien commencé mais je savais que ça n’allait pas durer toute le match. Quand vous ne jouez pas pendant longtemps, ce n’est pas facile. Il faut vraiment batailler sur chaque point, ce que j’ai fait aujourd’hui", a confié Berdych après sa victoire. Finaliste à Doha en tout début de saison, il n’a disputé qu’un match entre le Masters 1000 d’Indian Wells en mars et ce dimanche, c’était au 1er tour de Wimbledon avec une défaite contre l’Américain Taylor Fritz (6-4, 6-4, 6-3) a la clé.

Si le physique tient, le Tchèque peut viser un retour dans les 100 meilleurs joueurs mondiaux dès la semaine prochaine en cas de bon parcours à Winston-Salem. Le défi sera plus difficile à New York où il entrera directement en lice dans le grand tableau grâce à son classement protégé : le format des cinq sets sera un vrai test pour le joueur de 33 ans.