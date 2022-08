Un dernier service slicé de gaucher pour sortir Laslo Djere du court, une volée de revers déposée en toute délicatesse et Adrian Mannarino a pu sortir son plus beau sourire. Une finale impeccable, conclusion parfaite d'une semaine impériale et un jeu blanc pour boucler tout ça. Vainqueur du Serbe en deux sets (7-6 6-4) et 1h43 de jeu samedi soir, le Français va pouvoir savourer le deuxième titre de sa carrière, un peu plus de trois ans après celui conquis sur le gazon néerlandais de s'Hertogenbosch.

Cette finale n'avait pourtant pas démarré de la meilleure des manières pour le Francilien, breaké dès son deuxième jeu de service et rapidement mené 3-1. Difficile, alors, de ne pas se souvenir que "Manna" avait jusqu'ici perdu 90% de ses finales sur le circuit. Un titre, oui, mais aussi neuf défaites, la plus récente en octobre 2020 à Noursoultan face à John Millman. Mais il a rapidement effacé ce break de retard pour recoller à 4-4. A partir de là, il a pris le contrôle du match et ne l'a pas lâché.

Retour dans le Top 50

Vainqueur de la première manche au terme d'un jeu décisif qu'il a archi dominé (7 points à 1), Adrian Mannarino a attendu son heure lors du deuxième acte, pour s'emparer du service de Djere dès sa première occasion, dans le septième jeu. En convertissant deux de ses trois opportunités de break samedi soir, le Français aura fait preuve d'une sacrée efficacité. Dans une finale, c'est souvent payant. Sa seule balle de break manquée ? Une balle de match, à 5-3, sur la mise en jeu de Djere. Peu importe. Dans la foulée, c'est donc sur un jeu blanc qu'il concluait ce match et ce tournoi.

Superbe semaine pour Mannarino, qui a notamment sorti coup sur coup Maxime Cressy et Botic Van de Zandschulp et n'a perdu aucune manche lors de ses cinq derniers tours. Son titre va lui permettre de faire un joli bond au classement ATP : vingt places d'un coup. Il sera 45e lors de la prochaine livraison, lundi. Son meilleur classement depuis plus d'un an. Pour le tennis masculin français, qui traverse une période délicate, c'est aussi une vraie satisfaction. C'est le deuxième titre de l'année, le premier depuis celui de Gaël Monfils lors du premier tournoi de la saison, à Adélaïde...

