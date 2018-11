Cilic, la bonne relance

Marin Cilic se relance à Londres ! Défait lors de la première journée du Masters par Alexander Zverev, le 7e joueur mondial a bien réagi en allant chercher la victoire en trois manches face à John Isner ce mercredi (6-7(2), 6-3, 6-4). Mené une manche à rien, Marin Cilic a su élever son niveau de jeu dans les deux sets suivants pour renverser la situation. Dans le groupe Guga Kuerten, le prochain adversaire du Croate, Novak Djokovic, est déjà qualifié pour les demi-finales. Il reste une place à prendre, et cela va offrir une journée à suspense vendredi.

Marin Cilic n’avait gagné qu’un seul match au Masters en trois participations auparavant, il a donc passé la seconde ce mercredi. Pourtant ça n’a pas bien débuté pour le Croate avec la perte du premier set. Plus solide dans les moments importants, John Isner a bien bousculé son adversaire sans pour autant arriver à aller chercher le break. L’Américain a logiquement attendu le tie-break pour produire son effort et basculer en tête dans ce match, qualifiant par la même occasion Novak Djokovic pour les demi-finales.

Cilic a écoeuré Isner au retour

La tête sous l’eau et proche de l’élimination, Marin Cilic a su relever la tête pour inverser la tendance. Impérial sur sa mise en jeu depuis le début de la partie, John Isner a soudainement été surpris par la qualité de retour de son adversaire. Le Croate a commencé à très bien lire le service de l’Américain et à lâcher des retours gagnants ! A 4-3, Isner a complètement et a commis une double faute au pire des moments, pour céder sa mise en jeu pour la première fois du match. Cilic ne s’est pas fait prier pour conclure dans la foulée et égaliser à une manche partout.

L’ultime set a débuté par trois breaks de suite, impensable en indoor ! Le 7e joueur mondial a pris deux fois le service de son adversaire, et n’a plus lâché cet avantage jusqu’à la fin. Réputé pour être fragile mentalement dans les moments chauds, Marin Cilic n’a pas tremblé pour conclure cette fois ci. Avec ce succès, il reste en vie dans ce Masters mais sa qualification passera par une victoire face à Novak Djokovic mercredi. Zverev, Isner, Cilic, trois hommes pour une seule place en demi-finale.