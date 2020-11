Le relatif suspense a pris fin. Très bien placé pour obtenir la dernière place pour Londres avant même ce Masters 1000 de Paris-Bercy, Diego Schwartzman est désormais officiellement qualifié pour le tournoi des Maîtres. Si l'Argentin a échoué vendredi à assurer lui-même son destin en tombant face à Daniil Medvedev en quart de finale du Rolex Paris Masters, Rafael Nadal s'en est chargé en éliminant en trois sets (4-6, 7-5, 6-1) Pablo Carreño Busta, dernier concurrent de "Peque", plus tard dans la soirée. Les huit participants au dernier rendez-vous de prestige de cette saison 2020 pas comme les autres sont désormais connues.

Schwartzman accompagnera ainsi Novak Djokovic, Rafael Nadal, Dominic Thiem, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev et Andrey Rublev à l'O2 Arena du 15 au 22 novembre prochains. Il s'agira d'une grande première pour lui, qui a découvert le Top 10 après sa demi-finale à Roland-Garros il y a quelques semaines. A Bercy, il a consolidé sa 9e place au classement ATP (qualificative pour le Masters en raison du forfait de Roger Federer qui ne sera d'ailleurs plus que 5e lundi), que plus personne ne peut lui reprendre désormais, même en cas de victoire à Sofia (ATP 250) la semaine prochaine.