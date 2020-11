Il aurait pu devenir l’homme fort de l’année. Si Dominic Thiem avait ajouté un premier sacre au Masters à son titre à l’US Open et à sa finale à l’Open d’Australie, il aurait indéniablement marqué cette saison si particulière au fer rouge. Car bien que numéro 3 mondial, il aurait été dans l’esprit de la plupart des observateurs du circuit le joueur des grandes occasions devant Novak Djokovic, même si le Serbe a engrangé plus de victoires et de titres que lui en 2020. Oui mais voilà, Daniil Medvedev en a décidé autrement.