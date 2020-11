ATP Finals

Une bonne étoile brille décidément au-dessus des têtes d’Edouard Roger-Vasselin et Jürgen Melzer. Qualifiés à la dernière minute pour ce Masters de Londres, le Français et l’Autrichien iront jusqu’au dernier match de la compétition de double. Samedi, ils ont renversé la paire composée de l’Américain Rajeev Ram et du Britannique Joe Salisbury en demi-finale (6-7, 6-3, 11-9) au bout du suspense en 1h47. Alors qu’ils étaient menés 7-1 dans le super tie-break, ils ont remporté 10 des 12 derniers points pour obtenir leur billet pour la finale dimanche où ils affronteront Wesley Koolhof et Nikola Mektic.