On connait déjà l'identité d'un éliminé du Masters de Londres. Alors qu'il jouait sa peau face à Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev, vainqueur de cinq tournois cette année, ne s'est jamais remis de son premier set raté. S'il a fini par opposer une belle résistance à un Grec intermittent, obtenant même une balle de match dans le tie-break décisif, il a fini par s'incliner en trois manches (6-1, 4-6, 7-6(6)) et 1h55 de jeu. Grâce à cette victoire, Tsitsipas s'offre une finale face à Rafael Nadal pour une place dans le dernier carré. Autre conséquence, Dominic Thiem est déjà qualifié pour le dernier carré.

Tsitsipas et Rublev nous ont gratifiés d'un drôle de match, à l'occasion du deuxième tour du groupe London. Le Grec, très solide d'entrée sur son service, et plus globalement sur l'ensemble de la rencontre, a plié le premier set en 19 petites minutes (6-1), convertissant ses deux premières balles de break pour mettre au supplice un Rublev méconnaissable et en délicatesse sur son service (40 % au premier set). Le vainqueur de l'édition 2019 semblait alors filer vers une victoire facile. C'était sans compter la réaction d'orgueil du Russe, qui a retrouvé sa première balle (66 % lors de la deuxième manche) et s'est complétement libéré pour enfin faire montre de résistance.