Il a beau être retraité des courts, Roger Federer reste une star mondialement connue pour laquelle toutes les portes s'ouvrent aisément. Toutes ? Non. Le Suisse de 41 ans en a fait l'amère expérience récemment, qui plus est dans le lieu même qui l'a consacré aux yeux du grand public : Wimbledon. Voici deux semaines, l'intéressé était ainsi à Londres pour avoir un second avis médical sur son genou endolori, et une fois le rendez-vous terminé, il s'est dit qu'il serait agréable de prendre le thé au All England Club avant de reprendre l'avion pour retrouver sa famille. Grave erreur.

"On y va, mais je n'avais jamais été à Wimbledon quand le tournoi n'était pas en cours, a-t-il raconté en préambule lors d'un entretien accordé à la télévision américaine, lors du Daily Show, célèbre talk-show humoristique mercredi. Je conduis jusqu'à l'entrée des invités. Je sors de la voiture et je dis à mon coach Severin Lüthi que je vais parler à la dame de la sécurité pour voir comment on entre. J'y vais et je commence : 'Bonjour, je me demandais comment je pouvais entrer à Wimbledon : où se trouve la porte ?'"

Le Bâlois ne le sait pas encore, mais c'est le début d'un dialogue de sourds ahurissant et franchement déstabilisant pour lui qui fut longtemps le maître du gazon londonien.

" - Est-ce que vous avez une carte de membre ?, lui demande la dame de la sécurité.

- Est-ce qu'on en a une… ?, s'étonne Federer (devenu membre automatiquement du club grâce à son premier titre à Wimbledon sans avoir besoin de carte habituellement, NDLR). Non, je n'en ai pas. Mais je suis membre du club et je me demande juste par où on peut rentrer.

- Oui, mais vous devez être membre du club.

- Je suis membre. Normalement quand je suis ici, je joue et il y a beaucoup de gens. Donc j'entre par un autre chemin. Et c'est la première fois que je viens quand le tournoi n'a pas lieu, donc je ne sais pas par où rentrer.

- C'est par l'autre côté… Mais vous devez être membre du club", lui rétorque alors encore son inflexible interlocutrice.

J'ai gagné 8 fois ce tournoi, s'il vous plait, croyez-moi

Et Federer de plus en plus interloqué de continuer : "Je la regarde et je commence à paniquer. Et je suis désolé d'avoir fait ça, parce que je me sens encore mal de l'avoir fait, mais je la regarde et je lui dis : 'J'ai gagné ce tournoi 8 fois, s'il vous plait, croyez-moi, je suis un membre du club. Où est ce que je peux rentrer ?'" Mais rien à faire, même cet argument-massue ne fonctionne pas. Alors le Suisse reprend sa voiture fait le tour et en ressort près d'une autre entrée potentielle.

"Une personne au hasard sur le trottoir dit : 'Oh Monsieur Federer, mon Dieu ! Je n'arrive pas à croire que vous soyez ici à Wimbledon. Est-ce qu'on peut prendre un selfie ?' Et je réponds : 'Oui ! Prenons une photo !' Et les agents de sécurité qui sont là s'en rendent compte et disent : 'Oh mon Dieu, Monsieur Federer, qu'est-ce que vous faites ici ? Est-ce que vous avez votre carte de membre ?'", raconte encore l'homme aux 103 titres sur le circuit.

La situation commence donc à furieusement ressembler à l'épisode de la maison des fous dans l'album Les Douze Travaux d'Astérix. Mais au grand soulagement de Federer, l'agent en question s'empresse ensuite de lui ouvrir les portes. Et le Bâlois a bien pu partager un thé avec le président du All England Club avant de repartir auprès des siens. "En ressortant, j'ai pensé à aller de l'autre côté pour faire un signe à la dame et lui montrer que j'étais entré, mais je ne l'ai pas fait", conclut-il, hilare. Pas rancunier, le Roger.

