CHALLENGE ELITE FFT - Engagé jusqu'à cette semaine à l'Ultimate tennis showdown (UTS), Benoît Paire sera de la deucième étape de la compétition organisée par la Fédération française de tennis, à Cannes.

Benoît Paire (22e mondial), rejoint le Challenge Elite FFT à Cannes pour la 2e étape de ce mini-circuit imaginé pour soutenir les joueurs tricolores en mal de compétition depuis le gel du circuit en mars, a annoncé mardi la Fédération française, organisatrice.

Paire a manqué cette semaine à Nice la première des trois étapes de ce circuit dans les Alpes-Maritimes. Il était en effet engagé dans l'Ultimate Tennis Showdown (UTS), compétition décalée dans ses règles et son format imaginée par l'entraîneur Patrick Mouratoglou. A Cannes, il rejoint notamment Ugo Humbert (42e) qui n'était pas non plus à Nice, ou encore Gilles Simon (54e) qui, lui, participe à l'étape niçoise.

Après Nice et Cannes, le Challenge Elite FFT se terminera à Villeneuve-Loubet (20-25 juillet). Chacun des trois tournois se déroule sous la forme d'un championnat (de lundi à mercredi) avant un tableau à élimination directe (quarts jeudi, demies vendredi et finale samedi). Les demies et les finales seront diffusées sur la chaîne web de la FFT.

La série de tournois, dotée au total de 282 000 euros, se joue sur dur pour préparer la tournée américaine prévue en août avec en point d'orgue l'US Open. Peuvent y participer 24 joueurs et 12 joueuses éligibles aux qualifications et aux grands tableaux des tournois du Grand Chelem (avec 4 wild-cards pour les messieurs et 2 pour les dames).

