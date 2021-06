L’île des Baléares, réputée pour son cadre idyllique, est devenue ces dernières années une destination très prisée pour les sportifs amateurs et professionnels. Cyclisme, golf, randonnée, tennis : Majorque offre d’innombrables possibilités.

L’engouement s’explique de plusieurs manières. Tout d’abord le climat, qui est relativement clément tout au long de l’année. Ensuite, la localisation : l’aéroport de Son Sant Joan propose des vols vers la majorité des grandes villes européennes. Les infrastructures hôtelières sont aussi excellentes : il y a plus de 300 000 places en chambre sur l’ensemble de l’île. De même pour les installations sportives, qui sont de très grande qualité.

Majorque, paradis du tennis Crédit: Tourism of Mallorca

US Open Vers un retour à la normale : Flushing Meadows s'annonce plein à craquer IL Y A 13 HEURES

Majorque est une zone anti-covid. Les habitants, en plus de leur hospitalité légendaire, ont pour habitude de suivre scrupuleusement les recommandations sanitaires du gouvernement. Résultat : entre 20 et 30 nouveaux cas par jour seulement depuis le mois de mars. Une situation unique en Espagne.

Le tennis est l’un des sports phares de l’île. Deux indicateurs permettent de le vérifier : le nombre de tournois organisés et de centres d’entraînement présents. Le tournoi ATP 250 de Majorque est l’évènement sportif à ne pas manquer. Cette année, sur les courts du Mallorca Lawn Tennis & Country Club de Santa Ponça se tiendra le premier épisode de la saison sur herbe, qui se terminera sur le gazon de Wimbledon.

C’est la première fois en 19 ans que l’île accueille un tournoi ATP, et la première fois dans son histoire qu’elle organise une compétition sur herbe. Le Mallorca Championship aura lieu du 19 au 26 juin et mettra en jeu un prize-money de 900 000 €. Autre évènement d’importance : la 3e étape du circuit ATP Challenger (Rafa Nadal Open by Sotheby´s International Realty), qui se déroulera sur les courts de la Rafa Nadal Academy du 30 août au 5 septembre.

Le Country Club de Santa Ponça, à Majorque Crédit: Tourism of Mallorca

Mais ce n’est pas tout : le circuit ITF fait plusieurs fois escale sur l’île en 2021. Entre janvier et mars, la Rafa Nadal Academy a accueilli 5 tournois du World Tennis Tour (3 chez les femmes et 2 chez les hommes), un tournoi du World Tennis Junior et du World Tennis Senior. L’Academy a aussi mis ses courts à disposition pour le Championnat d’Espagne de tennis fauteuil. Enfin, le 25 septembre, se tiendra l’Open Senior de Majorque au Beach Club Font de Sa Cala, dans la commune de Capdepera.

Autre témoin de l’engouement de Majorque pour le tennis : le nombre croissant d’écoles y ont élu domicile. Elles proposent des stages tous niveaux en semaine ou le week-end, encadrés par des entraîneurs et des préparateurs physiques professionnels. La plus célèbre d’entre elles est la Rafa Nadal Academy by Movistar. En plus d’être un pôle d’excellence pour les jeunes tennismen du monde entier, elle accueille les enfants et les adultes pour les stages à la semaine.

Une fois les travaux d’extension terminés, elle disposera de 40 courts de tennis (terre battue, dur et indoor), 13 courts de paddle-tennis (en intérieur et en extérieur), 2 courts de squash, ainsi qu’un centre médical et de remise en forme. On y trouvera aussi une école internationale (Rafa Nadal International School), une salle de sport et un spa (Rafa Nadal Club). Avec de nombreuses installations de pointe regroupées au sein d’un même complexe, la Rafa Nadal Academy participe activement à la promotion de Manacor et de Majorque au niveau international.

Toni Nadal, à l'entraînement Crédit: Tourism of Mallorca

Autre académie d’importance : celle de Guillermo Vilas à Palmanova, qui abrite 11 courts en terre battue et deux en résine synthétique. Le championnat des Baléares cadet y est notamment organisé. La Mallorca Tennis Academy, située à Paguera, est aussi très réputée. Elle accueille des tournois sous l’égide de la Fédération des Baléares de tennis. Enfin, on pourrait citer la Global Tennis Academy à Marratxí et le Mallorca Tennis Club Teulera qui se trouve à Palma.

Avec un tel pedigree, il n’est pas étonnant que Majorque soit devenue un havre pour les amateurs de tennis. La qualité de l’offre sportive est en constante augmentation, afin de répondre aux attentes d’un public toujours plus exigeant. Vous l’aurez compris : les Baléares s’adressent autant aux amoureux du sable fin que de la balle jaune.

Tokyo 2020 Thiem n'ira pas non plus à Tokyo IL Y A 14 HEURES