Caroline Garcia a tranché. Selon nos confrères de L'Equipe , la Française poursuivra en 2023 la collaboration amorcée avec l'entraîneur Juan Pablo Guzman au moment du Masters remporté par la numéro 4 mondiale le mois dernier. Elle s'était retrouvée au pied du mur après le départ inattendu de Bertrand Perret, avec lequel elle collaborait depuis un peu moins d'un an et qui a contribué à la remettre sur les rails.

Ad

On va dire que la préparation pour le Masters a vraiment été compliquée, nous a confié Caroline Garcia. On a dû faire venir Juan Pablo Guzman un peu au dernier moment, pour m'aider dans le quotidien, les préparations de match, pour apporter aussi de l'énergie de l'extérieur. Je pense que c'était une bonne décision." Difficile de le contredire puisqu'elle a quitté Fort Worth nous a confié Caroline Garcia." Difficile de le contredire puisqu'elle a quitté Fort Worth avec le trophée dans ses valises. Le plus grand titre de sa carrière à ce jour.

Tennis Auger-Aliassime au Togo : "C'est incroyable de voir que l'on peut changer leur vie" IL Y A 5 MINUTES

Mais elle l'admet, au-delà du timing, elle a assez mal vécu cette séparation sur le fond. "Ça a été difficile d'accepter qu'après 10, 11 mois, alors que c'est toujours la même personne qui te donne la balle, qui te dit quoi faire, cette personne change, dit la Lyonnaise. Tu t'habitues, tu prends confiance, tu crées des petits rituels, ça t'apaise. Quand cette personne n'est plus là, c'est très perturbant, notamment avant un gros tournoi. C'est comme ça..."

L'Oeil de DiP : Garcia, celle qui prend son rôle de patronne à bras le corps

Je sens que j'ai besoin d'être entourée

Caroline Garcia gardera néanmoins un excellent souvenir de sa collaboration avec Bertrand Perret, il est vrai fructueuse. Il a permis à la joueuse de retrouver de la confiance et des résultats. "Je suis très reconnaissante envers Bertrand, pour tout ce qu'il m'a apporté, à la fois en tant que personne et professionnellement, assure-t-elle. Ça a été une super année pour moi. Après tout ce qu'on avait pu me dire, j'ai trouvé ça drôle de faire venir un coach qui m'a fait m'entraîner encore plus à l'intérieur, monter encore plus au filet. C'était une sacrée coïncidence. En tout cas, ça m'a donné encore plus confiance."

Après sa victoire au Masters, la Rhodanienne a pris le temps de la réflexion lors de ses vacances. Quelle option pour 2023 ? Prolonger avec Guzman ? Aller chercher un autre entraîneur ? Continuer seule ? "Je ne me vois pas rester sans coach pendant des mois, avoue 'Caro'. Mais en fait, ça dépend de ce qu'on met derrière le mot coach. Parfois, ça peut faire du bien d'être seule. Mais c'est quand même important de toujours avoir un œil extérieur. Parfois, ça peut juste être un sparring, ou plein de choses différentes. Moi, je sens quand même que j'ai besoin d'être entourée."

Ce sera donc Juan Pablo Guzman. Le technicien avait deux atouts pour lui. D'abord, il connaît Garcia pour avoir collaboré avec elle pendant quelques mois en 2021. Puis cette pige texane de dernière minute au Masters s'est si bien passée que la tentation de prolonger l'aventure était forte, des deux côtés. "Guz" va donc reprendre de façon durable sa place dans le staff de la Française, sans toutefois la suivre sur tous les tournois, au contraire de Laura Legoupil, la préparatrice physique de Caroline Garcia.

Caroline Garcia dans les bras de son coach Juan Pablo Guzman après sa victoire au Masters. Crédit: Imago

Diriyah Tennis Cup Zverev : "Quand j'ai remarché pour la première fois, j'étais comme un gosse" IL Y A 17 HEURES