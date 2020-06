Dans un entretien accordé au site "Ubi Tennis" mardi, Pat Cash a donné son avis sur le débat concernant le plus grand joueur de tous les temps. Si l'ex-champion australien reconnaît à Roger Federer son élégance et son style incomparable, il estime qu'il ne peut obtenir ce titre officieux en raison de ses bilans défavorables face à ses rivaux Rafael Nadal et Novak Djokovic.

C'est un véritable serpent de mer pour tous les amoureux du tennis : le fameux débat du plus grand joueur de tous les temps ou "greatest of all time", comme disent nos amis anglo-saxons. Il n'est d'ailleurs pas sûr qu'il soit possible de le trancher, vu la division entre professionnels et amateurs dans les années 50 et 60 ou encore les différences de matériel et d'équipements entre les générations. Mais Pat Cash s'y est encore frotté dans un entretien accordé au site "Ubi Tennis". Le champion de Wimbledon 1987 s'est particulièrement attardé sur le "Big 3" actuel et a d'ailleurs commencé par leur rendre un hommage appuyé.

"Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic sont des monstres. Personne d'autre ne peut faire ce qu'ils font, c'est comme s'ils n'étaient pas humains. Ce ne sont pas des gars normaux, ils ont une obsession qui les guide. (...) C'est fou, qui aurait cru qu'il serait possible de chasser le record de Federer, 20 titres en Grand Chelem ? Et maintenant, Djokovic semble le plus apte à se l'approprier", a d'abord estimé l'Australien. Puis, il a accordé à chacun une qualité spécifique.

Open d'Australie L'impossible et infernal débat du "Goat" 31/01/2020 À 22:33

"Federer aurait été numéro 1 à toutes les époques"

"Je pense que Federer est celui d'entre eux qui aurait eu du succès à toutes les époques, peu importe le court et la raquette utilisée. Il aurait été numéro 1 mondial de toute façon. Avec son tamis large et les nouveaux cordages, Rafa joue de manière phénoménale sur terre battue. Et Novak peut tenir un niveau incroyablement élevé sur toutes les surfaces" a souligné Cash. Avant de s'avancer sur le terrain glissant des comparaisons.

Play Icon WATCH Un débat, deux points de vue : La personnalité de Djokovic, un problème pour devenir le "Goat"? 00:02:38

"Le joueur que j'aime le plus regarder ? Probablement Federer d'un chouïa par rapport à Nadal, parce qu'il vient au filet et il est si élégant dans sa façon de se mouvoir sur le court. Mais qui est le meilleur des trois ? C'est Djokovic, c'est clair. C'est difficile de faire fi de la réalité des face-à-face. On dit que Federer est le plus grand joueur de tous les temps, mais il n'est même pas le deuxième de son époque. Pour être le plus grand, il faut au moins avoir un bilan favorable contre son rival numéro 1." On l'aura compris, pour l'Australien, Federer ne peut revendiquer le titre de "GOAT".

Mais il ne s'agit toutefois pas d'une critique gratuite, loin s'en faut. Car Cash construit aussi son argumentaire sur les circonstances, estimant que le ralentissement des surfaces n'a pas profité au Suisse. "Sur le plan de la technique pure, Federer est le plus grand joueur que j'aie jamais vu. Mais il a développé un jeu offensif sur une surface et avec des balles (plus lourdes à l'image de la dernière édition de Wimbledon par exemple, ndlr) qui ne lui conviennent pas", a-t-il justement fait remarquer. Ajoutez à cela le fait que Federer ait respectivement cinq et six ans de plus que Nadal et Djokovic, ce qui pèse surtout dans son bilan face au Serbe (il l'a longtemps dominé), et le débat se corse un peu plus. Difficile donc de trancher, avis aux amateurs...

Play Icon

Tennis Evert : "Je n'avais pas le lift de Nadal" IL Y A UNE HEURE

Play Icon