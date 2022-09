Alcaraz déjà patron, Medvedev même plus sur le podium

Son tennis et son talent le méritaient. Carlos Alcaraz a donc pris le pouvoir au classement ce lundi de la manière la plus spectaculaire qui soit, c'est-à-dire dans le sillage de son premier titre en Grand Chelem à New York . Seul Casper Ruud pouvait empêcher son avènement en le battant en finale dimanche, mais le prodige espagnol était trop fort. A 19 ans et quatre mois, il devient même le plus jeune numéro 1 mondial de l'Histoire, en subtilisant le record détenu jusqu'ici par Lleyton Hewitt (20 ans et 9 mois).

Finaliste malheureux, Casper Ruud est son nouveau dauphin, juste devant Rafael Nadal qui reste donc 3e. Les principales victimes de ces changements se nomment Daniil Medvedev (4e) et Alexander Zverev (5e). Sur le trône avant la quinzaine, le Russe, éliminé dès les huitièmes de finale alors qu'il était tenant du titre, quitte le podium pour la première fois depuis plus d'un an et demi (semaine du 8 février 2021). A noter par ailleurs que Cameron Norrie grapille un rang supplémentaire (8e), tandis qu'Andrey Rublev fait son retour dans les 10 premiers (9e) grâce à son quart de finale.

Auger-Aliassime glisse, Tiafoe et Kyrgios dans le Top 20

Celui que Rublev remplace dans le Top 10 n'est autre que Félix Auger-Aliassime. Décevant et sorti dès le 2e tour à Flushing Meadows, le Canadien a donc perdu la majorité des 720 points de sa demi-finale de l'an dernier. Il perd ainsi cinq places dans la hiérarchie et se retrouve 13e, juste derrière Taylor Fritz (12e). Si Pablo Carreno Busta (14e) et Marin Cilic (16e) doublent respectivement Matteo Berrettini (15e) et Diego Schwartzman (17e), c'est bien l'entrée conjuguée parmi les 20 meilleurs joueurs du monde de Karen Khachanov (18e), Frances Tiafoe (19e) et Nick Kyrgios (20e) qui est l'un des événements de la semaine.

C'est même une grande première pour l'Américain, demi-finaliste devant son public, qui n'avait jamais été mieux classé que 24e dans sa jeune carrière. Pour le Russe et l'Australien en revanche, c'est un vrai retour aux affaires. Battu par Khachanov en quart, Kyrgios n'avait notamment plus joué dans cette cour depuis la semaine du 10 février 2020, voici plus de deux ans et demi. Et encore, il n'a pas récolté les fruits de sa finale de Wimbledon qui aurait dû lui valoir 1200 points supplémentaires. S'il avait pu en bénéficier, il aurait été 13e et aurait ainsi égalé le meilleur classement de sa carrière.

Aucun Bleu parmi les 30 premiers, une première depuis 17 ans

C'est la mauvaise nouvelle de la semaine côté français. Si Caroline Garcia a redonné de belles couleurs au tennis féminin, chez les messieurs, c'est plus compliqué. Forfait sur blessure lors de cet US Open, Gaël Monfils reste le numéro 1 tricolore, mais il perd 8 rangs dans l'affaire pour afficher désormais le matricule 32. Pas de Français dans le Top 30, c'est malheureusement un événement puisque ce n'était plus arrivé depuis la semaine du 11 avril 2005, il y a plus de 17 ans. A l'époque, Sébastien Grosjean était le premier Bleu et pointait lui aussi à la 32e place.

Moutet rebondit, Grenier découvre le Top 100

Mais le verre n'est pas seulement à moitié vide pour nos représentants. D'ailleurs la plus grande progression de la semaine dans les 100 premiers est à mettre à l'actif d'un Français, Corentin Moutet. Dernier Bleu en lice à New York, éliminé en huitièmes de finale par Casper Ruud, il fait un bond impressionnant, grillant la politesse à 28 de ses collègues pour s'établir au 84e rang, juste devant son compatriote Hugo Gaston. Un autre Hugo, Grenier de son nom, franchit pour la première fois la barre symbolique du Top 100 : le résultat conjugué de son 2e tour à l'US Open et de son titre au Challenger de Cassis. Il y a donc désormais dix Bleus dans cette élite.

Des hauts et des bas

Dans le Top 100, ils sont 11 à atteindre leur meilleur classement cette semaine : Carlos Alcaraz (1er, +3 places), Casper Ruud (2e, +5), Cameron Norrie (8e, +1), Frances Tiafoe (19, +7), Tommy Paul (29e, +5), Jack Draper (46e, +7), Pedro Cachin (58e, +8), J. J. Wolf (72e, +15), Daniel Elahi Galan (76e, +18), Nuno Borges (93e, +11) et Hugo Grenier (95e, +24) peuvent sabrer le champagne.

Pour d'autres, cette fin de saison est plus difficile. Gaël Monfils (32e, -8 places), Botic van de Zandschulp (35e, -13), Reilly Opelka (38e, -10), Jenson Brooksby (50e, -7), Oscar Otte (52e, -11), Pedro Martinez (67e, -13), Jiri Vesely (78e, -10), Thanasi Kokkinakis (81e, -11), Quentin Halys (82e, -6), Hugo Gaston (85e, -13), Mackenzie McDonald (86e, -9), Alexei Popyrin (90e, -6), Kamil Majchrzak (101e, -11), Denis Kudla (105e, -9), Pablo Andujar (113e, -21) et Henri Laaksonen (123e, -26) perdent gros.

Le Top 20 du 12/09

Rang Joueur Points 1. Carlos Alcaraz 6740 2. Casper Ruud 5850 3. Rafael Nadal 5810 4. Daniil Medvedev 5065 5. Alexander Zverev 5040 6. Stefanos Tsitsipas 4810 7. Novak Djokovic 3570 8. Cameron Norrie 3550 9. Andrey Rublev 3390 10. Hubert Hurkacz 3355 11. Jannik Sinner 3200 12. Taylor Fritz 3055 13. Félix Auger-Aliassime 2950 14. Pablo Carreno Busta 2510 15. Matteo Berrettini 2360 16. Marin Cilic 2345 17. Diego Schwartzman 2110 18. Karen Khachanov 1990 19. Frances Tiafoe 1940 20. Nick Kyrgios 1780

