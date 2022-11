Medvedev glisse du podium, Auger-Aliassime a le Top 5 en vue

Rarement le Top 10 avait subi autant de modifications d'une semaine à l'autre. Et pour cause, en plus des points collectés à Bercy, ceux du Masters 2021 sont retirés ce lundi. Daniil Medvedev en est ainsi l'une des principales victimes : délesté de 1590 unités (car finaliste au Rolex Paris Masters et aux ATP Finals en 2021), il glisse de deux rangs au classement, cédant sa place sur le podium à Stefanos Tsitsipas (3e) pour afficher désormais le matricule 5.

Ad

WTA Finals Formidable Garcia ! IL Y A UNE HEURE

Medvedev est même désormais talonné par Félix Auger-Aliassime (6e), demi-finaliste dans la salle parisienne et qui a donc vu sa série de 16 victoires s'interrompre. Nanti du meilleur classement de sa carrière, le Canadien n'accuse que 70 minuscules longueurs de retard sur le Russe. A noter que Carlos Alcaraz, Rafael Nadal et Casper Ruud restent eux stables aux 1ère, 2e et 4e places mondiales. Le Murcien a désormais une solide avance de 1000 points sur son compatriote et de 1470 unités sur Tsitsipas. Ces derniers peuvent néanmoins encore rêver de terminer sur le trône en cas de victoire à Turin (avec un parcours parfait pour le Grec).

Auger-Aliassime expéditif face à Tiafoe

Rune débarque dans le Top 10, Zverev le quitte 5 ans après

Mais l'événement de ce lundi, c'est évidemment l'arrivée de Holger Rune dans le club fermé des dix meilleurs joueurs du monde. Une progression fulgurante - il double 8 de ses collègues - qu'il doit à son triomphe à Bercy, semaine au cours de laquelle il aura d'ailleurs battu cinq membres du Top 10 dont il fait désormais partie. Avec Alcaraz, Rune est le deuxième joueur de moins de vingt ans à intégrer ce gotha, ce qui ne s'était plus vu depuis le 14 mai 2007. A l'époque, Novak Djokovic et Andy Murray étaient les deux heureux élus, de sacrées références à suivre.

Rune se retrouve même à seulement deux rangs de sa victime en finale du Rolex Paris Masters, Djokovic. Le Serbe, titré l'an dernier et demi-finaliste du Masters 2021, perd 1000 points ce lundi et une place au classement ATP (8e) au profit d'Andrey Rublev (7e). Il limite donc la casse, surtout en comparaison du plus grand perdant ce lundi : Alexander Zverev. Absent depuis des mois, le champion de Turin l'an dernier (et demi-finaliste à Bercy en 2021) abandonne 1660 points et sa place dans le Top 10, une première pour lui depuis plus de cinq ans (semaine du 24 juillet 2017).

Du talent et du cran : Comment Rune a fait plier Djokovic

Moutet lorgne le Top 50, Monfils l'abandonne 9 ans après

La saison 2022 se terminera donc sans Français dans les 40 premiers. Et l'Histoire retiendra que, dans une hiérarchie très mouvante chez les Bleus, Arthur Rinderknech a fini l'exercice en tant que numéro 1 tricolore avec le matricule 44. Mais la progression de la semaine est indéniablement à mettre à l'actif de Corentin Moutet qui, grâce à son huitième de finale après être sorti des qualifications, fait un bond de 13 places et se retrouve 51e joueur mondial, point culminant de sa jeune carrière.

Il s'installe par la même occasion sur le podium du classement franco-français (derrière Adrian Mannarino 48e), juste devant Gaël Monfils (52e). A l'arrêt depuis plusieurs mois à cause d'une blessure au talon, ce dernier était encore le seul Bleu à intégrer directement le grand tableau du Rolex Paris Masters, mais il n'a pas pu jouer le tournoi. Résultat : il ressort du Top 50, ce qui ne lui était plus arrivé depuis près d'une décennie (juillet 2013).

Tsitsipas - Moutet : Les temps forts

Des hauts et des bas

Ils sont 8 ce lundi à connaître leur meilleur classement dans le Top 100. Félix Auger-Aliassime (6e, +2 places), Holger Rune (10e, +8), Yoshihito Nishioka (36e, +2), Jack Draper (41e, +4), Corentin Moutet (51e, +13), Marc-Andrea Huesler (58e, +3), Christopher O'Connell (84e, +18) et Roman Safiullin (91e, +1) peuvent sabrer le champagne.

Pour d'autres, c'est la soupe à la grimace. Alexander Zverev (12e, -6 places), Adrian Mannarino (48e, -5), Gaël Monfils (52e, -6), Marcos Giron (63e, -11), Tallon Griekspoor (81e, -11), Alejandro Tabilo (88e, -8) et Dusan Lajovic (99e, -10) perdent gros.

Le Top 20 au 07/11

Rang Joueur Points 1. Carlos Alcaraz 6820 2. Rafael Nadal 5820 3. Stefanos Tsitsipas 5350 4. Casper Ruud 5020 5. Daniil Medvedev 4065 6. Félix Auger-Aliassime 3995 7. Andrey Rublev 3530 8. Novak Djokovic 3320 9. Taylor Fritz 2955 10. Holger Rune 2911 11. Hubert Hurkacz 2905 12. Alexander Zverev 2700 13. Pablo Carreño Busta 2495 14. Cameron Norrie 2445 15. Jannik Sinner 2410 16. Matteo Berrettini 2375 17. Denis Shapovalov 2225 18. Marin Cilic 2105 19. Frances Tiafoe 2090 20. Karen Khachanov 1990

ATP Paris Rune déjà dans les pas d'Alcaraz : les 5 stats qui ont illuminé Paris-Bercy IL Y A 2 HEURES