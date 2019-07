Classement ATP : Djokovic indétrônable, Federer se rapproche de Nadal

Djokovic seul au monde, Federer fond sur Nadal

Le patron, c'est lui. En parvenant à défendre son titre au All England Club, Novak Djokovic n'a perdu aucun point sur le gazon londonien. Le Serbe affiche toujours 4570 points d'avance sur son dauphin Rafael Nadal. Avec déjà deux titres du Grand Chelem dans la besace, le Serbe peut aborder avec confiance la seconde partie de saison, même s'il devra défendre successivement ses titres à Cincinnati, à l'US Open et à Shanghaï. Repassé en tête à la Race, il a, plus que jamais, les cartes en main pour finir l'année numéro 1 mondial pour la sixième fois de sa carrière. Finaliste très malheureux, Roger Federer ne se consolera pas avec le classement lundi. Mais il se rapproche à 485 petites longueurs de son vieux rival espagnol, qu'il a éliminé en demi-finale.

Roger Federer (R) of Switzerland shakes hands with Rafael Nadal of Spain after their Men's Singles semi-final match during Day eleven of The ChampionshipsGetty Images

Medvedev devient top 10, Anderson en sort

Il a beau avoir effectué son retour à la compétition à temps pour la saison sur gazon, Kevin Anderson paie les pots cassés de sa blessure au coude. En manque de compétition et de rythme, le Sud-Africain n’a pas pu défendre les points de sa finale au All England Club l’an dernier. Sa défaite sèche au 3e tour contre Guido Pella lui coûte cher : il perd trois places au classement et sort du top 10 pour la première fois depuis le 12 février 2018, soit près d’un an et demi. Sa rétrogradation fait un heureux en particulier : malgré son élimination au même stade de la compétition, le Russe Daniil Medvedev entre, à 23 ans, dans le club fermé des dix meilleurs joueurs du monde (10e) pour la première fois de sa carrière. Il y rejoint notamment son compatriote Karen Khachanov (8e).

Bautista Agut et Goffin reviennent fort

Décidément, les bonnes nouvelles s’enchaînent pour Roberto Bautista Agut. A 31 ans, l’Espagnol, qui a dû décaler son enterrement de vie de garçon à Ibiza, a découvert à Wimbledon le dernier carré d’un tournoi du Grand Chelem. Conséquence immédiate : il réintègre le top 20 et égale son meilleur classement en carrière, il est 13e joueur mondial lundi. A la Race, RBA est même 7e, et s’il parvient à maintenir la régularité dans les résultats qu’il affiche depuis le début de l’année, une qualification pour le Masters de Londres peut devenir un objectif. Attention toutefois à ne pas être obligé de reporter aussi son mariage prévu… en novembre.

David Goffin peut lui aussi avoir la banane : ce début d’été a confirmé qu’il se rapprochait à grands pas de son meilleur niveau. Déjà seul joueur avec Dominic Thiem à avoir pris un set à Rafael Nadal à Roland-Garros, il est monté en régime sur gazon, atteignant successivement la finale à Halle et les quarts à Wimbledon, battu seulement par Roger Federer en Allemagne et Novak Djokovic à Londres. Le revoilà donc dans les 20 meilleurs joueurs du monde, à la 18e place. Le Belge passe ainsi juste devant Gaël Monfils qui perd, lui, quatre rangs après un passage sur herbe vierge de tout succès.

Roberto Bautista Agut - WimbledonGetty Images

Paire monte encore, Humbert franchit un palier

Pour la deuxième fois consécutive, Benoît Paire fait partie des deux Français qui ont franchi le plus de tours en Grand Chelem. Comme à Roland-Garros, l’Avignonnais a atteint la deuxième semaine, mais ses espoirs ont été réduits à néant par un Roberto Bautista Agut en grande forme et une blessure aux abdominaux. Si les huitièmes de finale sont son plafond de verre du moment en Majeur, il a engrangé de nouveaux précieux points et a gagné quatre places au classement, ce qui lui permet de réintégrer le top 30 (28e) et de talonner son compatriote Lucas Pouille (27e), battu au 3e tour par Roger Federer.

Pour son premier Wimbledon, Ugo Humbert a vécu une belle aventure. Vainqueur en cinq sets de Gaël Monfils d’entrée, le jeune gaucher a surpris son monde, faisant preuve d’une autorité et d’une sérénité surprenantes au 3e tour contre Félix Auger-Aliassime. Arrêté par Novak Djokovic en huitième de finale lui aussi, le Lorrain a pris rendez-vous : son service slicé de gaucher et son jeu offensif conviennent particulièrement bien au gazon. Cette jolie performance lui ouvre les portes du top 50 pour la première fois de sa jeune carrière (48e avec un bond de 18 places), alors qu’il affichait le matricule 378 au début de la saison 2018, voici un an et demi. Adrian Mannarino, éliminé au 1er tour au All England Club, dégringole quant à lui de 20 rangs, à la 62e place mondiale.

Benoît Paire - Wimbledon 2019Getty Images

Des hauts et des bas

Ces 11 joueurs du top 100 devraient passer de belles vacances : Karen Khachanov (8e, +1 place), Fabio Fognini (9e, +1), Daniil Medvedev (10e, +3), Taylor Fritz (30e, +1), Jordan Thompson (43e, +1), Ugo Humbert (48e, +18), Miomir Kecmanovic (66e, +1), Corentin Moutet (81e, +3), Lloyd Harris (84e, +2), Alexei Popyrin (91e, +10) et Brayden Schnur (97e, +15) obtiennent leur meilleur classement en carrière.

Pour d'autres, il faudra rebondir lors de la tournée estivale américaine. Gilles Simon (31e, -6 places), Lorenzo Sonego (51e, -5), Filip Krajinovic (58e, -6), Feliciano Lopez (59e, -5), Martin Klizan (61e, -5), Adrian Mannarino (62e, -20), Nicolas Jarry (64e, -11), Philipp Kohlschreiber (69e, -12), Juan Ignacio Londero (70e, -10), Hugo Dellien (94e, -11) et Mackenzie McDonald (96e, -26) perdent gros.

Le top 20 au 15/07