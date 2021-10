Le bonheur de Hurkacz fait le malheur de Federer

Il avait déjà été son bourreau en quart de finale à Wimbledon voici quelques mois. Ce n'est que symbolique mais on retiendra que Hubert Hurkacz, le dernier adversaire à ce jour sur un court de Roger Federer, aura aussi été celui qui a éjecté le Suisse du Top 10 . Après un Masters 1000 d'Indian Wells où les cadors n'auront pas brillé (ce qui permet d'ailleurs à Novak Djokovic de conserver une belle marge de 1800 points sur son dauphin Daniil Medvedev), le changement majeur dans la hiérarchie mondiale est le passage de la 9e à la 11e place mondiale du Bâlois de 40 ans.

Dans l'incapacité de jouer pendant de longs mois, Federer était sûr de se faire doubler par Casper Ruud (9e désormais) à cause de la perte de la seconde moitié de ses points de l'édition 2019 d'Indian Wells ainsi que ceux de son quart de Shanghaï de la même année (en tout 480 points). Le parcours de Hurkacz jusqu'en quart de finale a permis au Polonais de griller également la politesse au Suisse qui n'avait plus quitté le Top 10 depuis l'Open d'Australie 2017. L'y reverra-t-on ? Le doute est plus que permis, tant il va progressivement perdre du terrain et tant son éventuel come-back est incertain.

Norrie surgit dans le Top 20

C'est le grand gagnant de la semaine, et ce à plus d'un titre. Tout juste auréolé de son premier sacre en Masters 1000 en Californie, Cameron Norrie fait d'une pierre trois coups puisqu'il gagne 10 places au classement pour intégrer le club des 20 meilleurs du monde (16e) et se rapproche d'une éventuelle qualification au Masters (10e à la Race à quelques encablures de Hurkacz, et ce alors que Rafael Nadal 8e est d'ores et déjà forfait). Par la même occasion, il devient numéro 1 britannique devant Daniel Evans (23e). Que demander de plus ?

Dimitrov, Basilashvili et Fritz se replacent, Wawrinka dégringole

Si les Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas et autres Alexander Zverev ont déçu en Californie, c'est aussi et surtout parce qu'ils ont été battus par des Grigor Dimitrov, Nikoloz Basilashvili et Taylor Fritz en pleine forme. Les deux derniers cités, respectivement finaliste et demi-finaliste, n'avaient d'ailleurs jamais été aussi loin en Masters 1000 et font un bond de neuf rangs chacun, respectivement aux 27e et 30e rangs. Quant au Bulgare, il double sept de ses collègues et est de retour aux portes du Top 20 (21e).

A noter qu'il ne fait pas bond être Suisse en ce moment au classement. Eloigné des courts comme son compatriote Roger Federer, Stan Wawrinka perd lui aussi du terrain. Pour la première fois depuis plus de deux ans et demi (le 11 février 2019), le Vaudois ne figure plus dans le Top 50 (57e, 11 places perdues).

Des hauts et des bas

Dans le Top 100, ils sont 13 à enregistrer le meilleur classement de leur carrière : Casper Ruud (9e, +1 place), Hubert Hurkacz (10e, +2), Jannik Sinner (13e, +1), Cameron Norrie (16e, +10), Aslan Karatsev (22e, +1), Sebastian Korda (38e, +2), Ilya Ivashka (43e, +2), James Duckworth (52e, +3), Mackenzie McDonald (55e, +2), Arthur Rindernech (65e, +7), Jenson Brooksby (70e, +9), Brandon Nakashima (79e, +4) et Tallon Griekspoor (89e, +29) vivent un début d'automne réjouissant.

Pour d'autres, les temps sont plus durs. Reilly Opelka (26e, -6 places), John Isner (29e, -5), Milos Raonic (46e, -14), Laslo Djere (53e, -6), Stan Wawrinka (57e, -11), Borna Coric (66e, -14), Lorenzo Musetti (69e, -7), Jaume Munar (76e, -6), Facundo Bagnis (81e, -7), Vasek Pospisil (86e, -18), Jérémy Chardy (87e, -10), Sam Querrey (94e, -5) et Andreas Seppi (98e, -5) perdent du terrain.

Le Top 20 au 18/10

Rang Joueur Points 1. Novak Djokovic 11430 2. Daniil Medvedev 9630 3. Stefanos Tsitsipas 7995 4. Alexander Zverev 6930 5. Rafael Nadal 5635 6. Andrey Rublev 5560 7. Matteo Berrettini 4858 8. Dominic Thiem 3815 9. Casper Ruud 3615 10. Hubert Hurkacz 3378 11. Roger Federer 3285 12. Félix Auger-Aliassime 3263 13. Jannik Sinner 3100 14. Diego Schwartzman 2970 15. Denis Shapovalov 2903 16. Cameron Norrie 2895 17. Cristian Garin 2510 18. Pablo Carreno Busta 2445 19. Gaël Monfils 2383 20. Roberto Bautista Agut 2270

