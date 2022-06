Medvedev accentue son avance, Hurkacz retrouve le Top 10

Ces deux dernières semaines ont été douces-amères pour Daniil Medvedev. Le Russe a ainsi atteint deux finales consécutives à 'S-Hertogenbosch et Halle, confirmant qu'il pouvait très bien jouer sur gazon, mais il s'est incliné à chaque fois . Pour autant, il a creusé l'écart sur ses poursuivants au classement, puisqu'il a ce lundi 1130 points de marge sur Alexander Zverev, 1390 sur Novak Djokovic et 1635 sur Rafael Nadal. Le Top 5 est inchangé, de même que les quatre places suivantes.

Néanmoins, grâce à son magnifique parcours à Halle où il a décroché le 5e titre de sa jeune carrière, Hubert Hurkacz subtilise la 10e place à Matteo Berrettini qui ne pouvait pourtant pas faire plus pour la conserver puisqu'il a gardé sa couronne au Queen's . Mais là où l'Italien, désormais 11e, n'a fait que défendre ses points, le Polonais en a conquis de nouveaux. Dans le Top 20, le seul autre changement à noter concerne Diego Schwartzman qui retrouve la 15e place aux dépens de Denis Shapovalov, incapable de défendre sa demie de l'an dernier au Queen's.

Krajinovic tête de série à Wimbledon, pas Kyrgios malgré sa belle remontée

Et dire qu'il n'avait pas gagné un match sur gazon avant la semaine dernière. Filip Krajinovic n'en a pas fait mystère, il n'appréciait pas cette surface sur laquelle il jouait d'ailleurs le moins possible (Wimbledon mis à part). Mais en quelques jours, le Serbe semble l'avoir adoptée : sa finale au Queen's - après avoir battu Marin Cilic notamment en demie - lui permet de faire un bond de 17 rangs au classement. Le voilà 31e mondial et donc en position de tête de série à Wimbledon.

Oscar Otte a, lui, raté le coche à une place près. Après deux demies consécutives à Stuttgart et Halle, il se retrouve 37e mais a bien failli faire partie des 32 joueurs protégés puisque Alexander Zverev (blessé) et les Russes Daniil Medvedev, Andrey Rublev et Karen Khachanov (bannis par l'organisation) ne joueront pas au All England Club. L'Allemand est donc en 33e position virtuelle sur la liste… A noter également la belle remontée de Nick Kyrgios, qui reste aussi sur deux demies sur le gazon allemand, de retour dans le Top 50 (45e, +20) pour la première fois depuis plus d'un an (15 mars 2021).

Humbert quitte le Top 100, Federer y vit ses dernières semaines

En s'inclinant dès le 2e tour à Halle où il était tenant du titre, Ugo Humbert a perdu gros. Précisément 53 places et 458 points. Désormais 103e joueur mondial, il abandonne le Top 100 pour la première fois depuis trois ans et demi (semaine du 31 décembre 2018). Par conséquent, Gaël Monfils (23e) est désormais le seul Français à figurer dans le Top 50, ce qui n'était plus arrivé depuis le 13 février 2005, il y a plus de 17 ans. A l'époque, Sébastien Grosjean était le rescapé. Actuellement, il n'y a plus que 8 Bleus dans les 100 : Monfils, Benjamin Bonzi (56e), Arthur Rinderknech (61e), Hugo Gaston (65e), Richard Gasquet (69e), Adrian Mannarino (73e), Benoît Paire (76e) et Quentin Halys (84e).

Le Top 100, Roger Federer en fait toujours partie, mais plus pour très longtemps. En perdant ses points de Halle 2019 (250 unités), il dégringole de 28 places, affichant désormais le matricule 96, ce qui fait de lui le numéro 2 suisse derrière Henri Laaksonen (95e) pour l'anecdote. Il n'avait plus été aussi mal classé depuis la semaine du 4 octobre 1999, la dernière qu'il avait passée hors des 100 premiers (106e). Après Wimbledon, le 11 juillet, il perdra ses dernières unités (moitié des points de sa finale 2019 au All England Club) et disparaîtra tout simplement du classement ATP, avant son éventuel come-back à l'automne.

Des hauts et des bas

Ils sont 10 à connaître leur meilleur classement dans le Top 100 cette semaine : Botic van de Zandschulp (26e, + 3 places), Oscar Otte (37e, +14), Ilya Ivashka (40e, +2), Francisco Cerundolo (42e, +4), Emil Ruusuvuori (48e, +8), Tallon Griekspoor (53e, +8), Jiri Lehecka (74e, +3), Tomas Martin Etcheverry (79e, +1), Bernabe Zapata Miralles (90e, +4) et Chun Hsin Tseng (93e, +4) peuvent se réjouir.

Pour d'autres, c'est la soupe à la grimace. Aslan Karatsev (43e, -5 places), Sebastian Korda (46e, -5), Lloyd Harris (47e, -11), Alex Molcan (50e, -5), David Goffin (58e, -19), Arthur Rinderknech (61e, -6), Marcos Giron (67e, -7), Federico Coria (70e, -6), Kamil Majchrzak (91e, -6), Roger Federer (96e, -28), Carlos Taberner (97e, -9), Ugo Humbert (103e, -53) et Jack Draper (108e, -9) sont sur la mauvaise pente.

Le Top 20 au 20/06

Rang Joueur Points 1. Daniil Medvedev 8160 2. Alexander Zverev 7030 3. Novak Djokovic 6770 4. Rafael Nadal 6525 5. Casper Ruud 5050 6. Stefanos Tsitsipas 4945 7. Carlos Alcaraz 4893 8. Andrey Rublev 3870 9. Félix Auger-Aliassime 3760 10. Hubert Hurkacz 3538 11. Matteo Berrettini 3280 12. Cameron Norrie 3200 13. Jannik Sinner 3185 14. Taylor Fritz 2920 15. Diego Schwartzman 2325 16. Denis Shapovalov 2293 17. Marin Cilic 2220 18. Reilly Opelka 2100 19. Pablo Carreño Busta 2045 20. Roberto Bautista Agut 1903

