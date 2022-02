La valeur n'attend pas le nombre des années. Et Darwin Blanch en a apporté un nouvel exemple cette semaine. Né en 2007, le jeune Américain a remporté son premier match dans le tableau final d'un tournoi professionnel mercredi, en l'occurrence le tournoi ITF de Villena en Espagne. Vainqueur renversant de l'Espagnol Gerard Planelles (3-6, 6-3, 6-4) après un beau combat, il s'est ainsi assuré d'inscrire son premier point ATP la semaine prochaine à seulement 14 ans et quatre mois. S'il n'établit pas ainsi un record en la matière - propriété de l'Espagnol Nicolas Alvarez Varona (14 ans et trois mois) -, il est le deuxième plus jeune joueur à accomplir pareille performance.

Ad

Phénomènes de précocité eux aussi, Félix Auger-Aliassime et Carlos Alcaraz ont ainsi été battus par l'Américain. Le Canadien et l'Espagnol avaient également connu leur premier classement à 14 ans, mais avec respectivement trois et cinq mois de plus au compteur. Au 2e tour de ce tournoi ITF de Villena, Darwin Blanch n'a néanmoins pas pu confirmer sa remarquable performance, balayé par le Français Maxime Chazal (6-3, 6-1) en 55 minutes.

ATP Rotterdam Fatigué, Monfils ne jouera pas aux Pays-Bas et abandonne le Top 20 IL Y A 3 HEURES

Coupe Davis Monfils de retour en équipe de France, Mannarino, Herbert et Mahut appelés IL Y A 8 HEURES