Classement ATP : Thiem au galop, Monfils à petits pas

Thiem à la hausse

Celle-là, on ne l'avait pas forcément vu venir. Le début de saison de Dominic Thiem n'était pas loin d'être catastrophique : quatre tournois, trois victoires, et une sortie dès le 2e tour à l'Open d'Australie, le rendez-vous phare de ce premier trimestre. Mais Indian Wells a brusquement remis l'Autrichien en selle, avec son premier titre dans un Masters 1000 et en prime une victoire de prestige contre Roger Federer, face à qui il mène dans leurs confrontations directes. Le voilà qui bondit de quatre places pour réintégrer le Top 5. Il égale même son meilleur classement en carrière (4e). Il n'a pas perdu son temps en Californie...

Dominic ThiemGetty Images

Del Potro, la chute et l'inquiétude

Il y a un an pile, Juan Martin Del Potro remportait l'un des plus beaux titres de sa carrière en triomphant à Indian Wells au terme d'un duel sublime face à Roger Federer. 12 mois plus tard, le ciel de l'Argentin est nettement moins radieux. Handicapé par une fracture de la rotule depuis début octobre, il n'a joué que trois matchs cette saisons (à Deltray Beach). Forfait à Indian Wells (et à Miami), il perd donc les 1000 points de sa victoire l'an passé et chute de trois places pour se retrouver 8e à l'ATP. Malheureusement pour les amoureux du tennis, "la Tour de Tandil" a les fondations toujours aussi fragiles. Selon la presse argentine, "Delpo" songerait même à une nouvelle opération au genou droit.

Monfils grignote encore

Gaël Monfils a confirmé dans le désert californien son excellente forme. Quart de finaliste, le Français a malheureusement été stoppé net par une blessure au tendon d'Achille qui l'a contraint à déclarer forfait avant d'affronter Dominic Thiem. En dépit de cette frustration, le Parisien gagne tout de même une petite place au classement grâce aux 180 points récoltés, pour un gain net de 135 unités. Il double Basilashvili et se hisse au 18e rang, à 10 points seulement de Fognini. Son meilleur classement, mine de rien, depuis l'été 2017.

Vidéo - Les excuses de Monfils après son forfait : "Je veux éviter une grosse blessure" 01:40

Hurkacz se fait un nom

Encore relativement inconnu du grand public, il est pourtant le membre de la Next Gen qui a fait la plus belle opération au classement de la semaine. En atteignant les quarts de finale à Indian Wells, Hubert Hurkacz a bondi de 14 places et se retrouve aux portes du Top 50 (53e ce lundi). Le Polonais de 22 ans, 1m93 sous la toise, a sorti tour à tour Donald Young, Lucas Pouille, Kei Nishikori et Denis Shapovalov. Impuissant face à l'expérience de Roger Federer, "l'homme qui ne regarde pas la balle" a pu mesurer le chemin qui lui restait à parcourir pour se faire un nom parmi les tous meilleurs. Mais il a bel et bien pris rendez-vous.

Kecmanovic dans le Top 100

Un petit jeune de plus qui frappe à la porte. Eliminé en qualifications, Miomir Kecmanovic a bénéficié d'un coup de pouce du destin à Indian Wells en profitant du forfait de Kevin Anderson pour intégrer le grand tableau puis de l'abandon de Nishioka. Résultat, le jeune Serbe (qui a tout de même battu son compatriote Laslo Djere) a atteint les quarts de finale. Du jamais vu pour un lucky loser en Masters 1000. Le voilà propulsé dans le Top 100 (95e) pour la première fois de sa carrière. Il est le troisième joueur de moins de 20 ans à intégrer les 100 premières places, rejoignant les Canadiens Denis Shapovalov et Felix Auger-Aliassime.

Miomir Kecmanovic à Indian Wells en 2019Getty Images

Des hauts et des bas

. Voici les joueurs qui, dans le Top 100, touchent ce lundi leur nouveau meilleur classement : Laslo Djere (31e), Guido Pella (32e), Radu Albot (46e), Hubert Hurkacz (53e), Félix Auger-Aliassime (57e), Reilly Opelka (58e), Mackenzie McDonald (60e), Ugo Humbert (63e), Christian Garín (70e), Hugo Dellien (74e), Prajnesh Gunneswaran (84) et Miomir Kecmanović (95e).

. En dehors de Chung (voir ci-dessus), la plus grosse chute de la quinzaine, dans le Top 100, est à mettre au débit de Sam Querrey. Quart de finaliste en 2018 à Indian Wells, le géant américain n'a cette fois pas dépassé le 2e tour. Il chute ainsi de 17 places. Le voilà 68e, son pire classement depuis quatre ans. Les autres principaux gadins : Feliciano López (-16, 94e), Ilya Ivashka (-14, sort du Top 100, 110e), Pablo Cuevas (-12, 85e) et Tomáš Berdych (-8, 89e).

Le Top 20 au 18 mars