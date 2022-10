Tsitsipas rebondit, Fritz passe un cap

Il a beau avoir manqué son retour à la compétition et perdu d'entrée face à David Goffin à Astana, Carlos Alcaraz reste numéro 1 mondial. Et pour ses trois poursuivants directs - Rafael Nadal, Casper Ruud et Daniil Medvedev -, c'est le statu quo. En revanche, Stefanos Tsitsipas peut, lui, se targuer de faire bouger les lignes : grâce à sa finale à Astana, il reprend sa place dans le Top 5 (5e) qu'il avait déserté après l'US Open. Absent des courts vraisemblablement jusqu'à la fin de la saison à cause de sa cheville droite, Alexander Zverev en fait les frais (6e).

Bourreau de Tsitsipas et dans une forme resplendissante, Novak Djokovic ne gagne pas de place mais il consolide son 7e rang mondial. D'ailleurs 10e à la Race désormais, il est assuré de finir dans le Top 20 de ce classement spécifique et donc de jouer le Masters en tant que vainqueur de Grand Chelem. Il devance désormais Taylor Fritz (8e), titré à Tokyo, qui devient le premier représentant des Etats-Unis dans le Top 10 depuis plus de trois ans (John Isner en mai 2019). Cela faisait cinq ans et Jack Sock qu'un nouvel Américain n'avait pas découvert ce club fermé comme lui. Hubert Hurkacz en fait les frais puisqu'il en sort (11e).

Tiafoe progresse encore, Kyrgios ressort du Top 20

La bannière étoilée a décidément vécu une bonne semaine, puisque Fritz a battu son compatriote Frances Tiafoe en finale au Japon. Sur la lancée de sa demi-finale de l'US Open, celui-ci grignote encore deux positions dans la hiérarchie, affichant le matricule 17 pour la première fois de sa carrière. Pour Nick Kyrgios en revanche, l'ascension s'arrête quelque peu. Touché au genou et contraint au forfait en quart de finale de l'ATP 500 japonais, l'Aussie perd sa place dans le Top 20 (21e), au profit de Denis Shapovalov, demi-finaliste dans le même tournoi. Ses chances de participer au Masters, déjà minces, sont désormais plus que compromises.

Mannarino bientôt numéro 1 français ?

Renversant face à Stan Wawrinka et David Goffin - qui avait pourtant fait tomber Carlos Alcaraz -, Adrian Mannarino a vécu une belle semaine au Kazakhstan. Il y a atteint son septième quart de finale de la saison, une performance qui lui permet de doubler… sept de ses collègues pour se retrouver 44e. Non seulement, l'expérimenté gaucher fait son retour dans le Top 50, mais il se rapproche de Gaël Monfils (38e), toujours blessé et qui attend la naissance de son premier enfant. Partant du constat que le dur indoor est une de ses meilleures surfaces avec le gazon, Mannarino aura donc l'occasion dans cette fin de saison de conquérir la place de numéro 1 français. Un bel accomplissement.

Ils n'ont jamais été aussi haut

Dans le Top 100, ils sont cinq à atteindre leur meilleur classement : Taylor Fritz (8e, +3 places), Frances Tiafoe (17e, +2), Bradon Nakashima (46e, +1), Emilio Gomez (98e, +4) et Pavel Kotov (100e, +3) ont de quoi sourire.

Le Top 20 au 10/10

Rang Joueur Points 1. Carlos Alcaraz 6740 2. Rafael Nadal 5810 3. Casper Ruud 5645 4. Daniil Medvedev 5245 5. Stefanos Tsitsipas 5065 6. Alexander Zverev 5040 7. Novak Djokovic 4320 8. Taylor Fritz 3510 9. Andrey Rublev 3480 10. Cameron Norrie 3445 11. Hubert Hurkacz 3265 12. Jannik Sinner 3040 13. Félix Auger-Aliassime 2950 14. Marin Cilic 2540 15. Pablo Carreno Busta 2360 16. Matteo Berrettini 2360 17. Frances Tiafoe 2240 18. Diego Schwartzman 2110 19. Karen Khachanov 2035 20. Denis Shapovalov 1925

