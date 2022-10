Son outrageuse domination ne fait que s'accentuer. La Polonaise Iga Swiatek est plus que jamais en tête du classement WTA publié lundi, après sa victoire dimanche face à la Croate Donna Vekic en finale du tournoi WTA 500 de San Diego. Après sa défaite surprise en finale du tournoi d'Ostrava il y a deux semaines, la première joueuse mondiale reprend sa marche en avant tandis que son adversaire malheureuse, issue des qualifications, fait tout de même un bond de 30 places pour réintégrer le Top 50 (47e). La Tunisienne Ons Jabeur et l'Estonienne Anett Kontaveit restent respectivement numéros 2 et 3 mondiales.

Battue en quart de finale à San Diego, Paula Badosa chute au classement en passant de la 4e à la 8e place mondiale. Plus que cette défaite, elle paie ainsi la perte des points de son titre glané à Indian Wells en 2021, un tournoi qui avait été exceptionnellement décalé à l'automne en raison du coronavirus. Danielle Collins, qui a dominé l'Espagnole à San Diego, grimpe quant à elle de trois places au 16e rang mondial.

Du côté des Françaises, Caroline Garcia, 10e, garde largement sa place de numéro 1 tricolore. Dans le Top 100, Alizé Cornet, 31e, a progressé d'une place et Diane Parry, conserve le 61e rang.

Classement WTA au 17/10

1. Iga Swiatek (POL) 10835 pts

2. Ons Jabeur (TUN) 4555

3. Anett Kontaveit (EST) 3796

4. Aryna Sabalenka (BLR) 3515 (+1)

5. Jessica Pegula (USA) 3417 (+1)

6. Maria Sakkari (GRE) 3346 (+1)

7. Cori Gauff (USA) 3082 (+1)

8. Paula Badosa (ESP) 3010 (-4)

9. Simona Halep (ROM) 2960

10. Caroline Garcia (FRA) 2924

11. Daria Kasatkina (RUS) 2885

12. Veronika Kudermetova (RUS) 2606

13. Garbine Muguruza (ESP) 2397

14. Belinda Bencic (SUI) 2360 (+1)

15. Madison Keys (USA) 2313 (+3)

16. Danielle Collins (USA) 2297 (+3)

17. Barbora Krejcikova (CZE) 2252 (-3)

18. Beatriz Haddad Maia (BRA) 2215 (-2)

19. Ekaterina Alexandrova (RUS) 2160 (+1)

20. Karolina Pliskova (CZE) 2051 (+2)

...

31. Alizé Cornet (FRA) 1466 (+1)

61. Diane Parry (FRA) 918

