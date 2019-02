Classement WTA : Mladenovic éjectée du top 50, Sabalenka grappille une place

Mladenovic continue sa dégringolade au classement WTA. Rien ne va plus pour la Française, qui perd encore 20 places au classement pour atterrir à la 64e marche, après son élimination dès le premier tour en Russie, tournoi dont elle avait été finaliste l'an dernier. Chez les Françaises, elle est désormais devancée par Pauline Parmentier (55e) et Alizée Cornet (51e), elles aussi battues d'entrée respectivement à Hua Hin et à Saint-Pétersbourg. Caroline Garcia reste la numéro un tricolore, à la 19e place mondiale, malgré son élimination dès le premier tour en Thaïlande.

Seul changement notable au sein de la hiérarchie mondiale : Aryna Sabalenka, demi-finaliste à Saint-Pétersbourg, gagne une place pour passer en 9e position. Devant, le top 5 reste inchangé. Autre jeune talent à avoir le vent en poupe : l'Ukrainienne Dayana Yastremska, 18 ans, grimpe de 13 places, pour atteindre le 34e rang mondial, à la suite de sa victoire dimanche à l'Open de Thaïlande de Hua Hin, le deuxième titre de sa carrière.

Classement WTA au 4 février :

1. Naomi Osaka (JPN) 7030 pts

2. Petra Kvitová (CZE) 5920

3. Simona Halep (ROU) 5582

4. Sloane Stephens (USA) 5307

5. Karolína Plísková (CZE) 5100

6. Angelique Kerber (GER) 4965

7. Elina Svitolina (UKR) 4940

8. Kiki Bertens (NED) 4845

9. Aryna Sabalenka (BLR) 3565 (+1)

10. Caroline Wozniacki (DEN) 3467 (-1)

11. Serena Williams (USA) 3406

12. Anastasija Sevastova (LAT) 3330 (+1)

13. Ashleigh Barty (AUS) 3285 (+1)

14. Darya Kasatkina (RUS) 3230 (-2)

15. Garbiñe Muguruza (ESP) 3040

16. Julia Görges (GER) 2910

17. Madison Keys (USA) 2786

18. Qiang Wang (CHN) 2605

19. Caroline Garcia (FRA) 2550

20. Anett Kontaveit (EST) 2355

...

51. Alizé Cornet (FRA) 1080 (-1)

55. Pauline Parmentier (FRA) 1003 (-2)

64. Kristina Mladenovic (FRA) 878 (-20)

