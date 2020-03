Le monde du sport continue de se mobiliser pour lutter contre la pandémie de coronavirus, et le stars du tennis prennent leur part. Après Roger Federer, qui a annoncé mercredi un don d’un million de francs suisses pour venir en aide aux familles les plus exposées au danger dans son pays, c’est Rafael Nadal qui s’engage en Espagne. Dans une vidéo publiée jeudi sur son compte Twitter, l’Espagnol a pris l’initiative, associé à son ami basketteur Pau Gasol, de soutenir le projet de la Croix-Rouge face à la crise sanitaire dans son pays. Avec d’autres stars du sport espagnol, il espère ainsi lever "11 millions d’euros pour venir en aide à 1 350 000 personnes".

"Vous, le peuple espagnol, ne nous avez jamais fait défaut. Les sportifs ont toujours pu compter sur votre soutien, tant dans les moments heureux, que dans les moments plus compliqués. (...) Je crois que nous sommes ce que nous sommes, nous sportifs, en grande partie grâce à votre soutien. Et donc, nous ne pouvons pas ne pas être là pour vous", a ainsi constaté Nadal pour expliquer sa démarche et celle de Pau Gasol.

L'Espagnol a réfléchi à la manière dont il pourrait aider ses compatriotes, et a estimé qu'il était temps que le sport espagnol s'unisse, dans des circonstances si graves. Les 11 millions d'euros récoltés auront un effet direct sur les actions de l'ONG sur le terrain. "La Croix-Rouge a besoin de matériel sanitaire, de construire des infrastructures hospitalières pour aider les familles les plus vulnérables", a encore détaillé le numéro 2 mondial. Gageons qu'ils seront nombreux à répondre à son appel, comme à celui de Roger Federer en Suisse la veille.