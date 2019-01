Hewitt s'en prend à la nouvelle Coupe Davis : "Piqué ne connaît rien au tennis, c'est ridicule"

Et un de plus. Comme beaucoup d'autres, Lleyton Hewitt n'est vraiment pas fan de la nouvelle version de la Coupe Davis. Phase finale sur une semaine, trois sets au lieu de cinq, dix-huit équipes engagées... La nouvelle formule, signée Gerard Piqué et son groupe d'investissement Kosmos, ne passe décidément pas. Pour l'ancien n°1 mondial, ces changements sont tout simplement "ridicules".

" À titre personnel, je pense qu’ils modifieront le nouveau format "

"Il (Piqué) ne sait rien du tennis. Ce serait comme si je demandais de changer des choses pour la Ligue des champions", a ainsi lâché Hewitt en conférence de presse, lui qui a remporté à deux reprises la Coupe Davis (1999, 2003). À l'aube du match de qualification face à la Bosnie-Herzégovine, qui se déroule vendredi et samedi, le capitaine de l'Australie estime qu'une "Ligue de football est le sponsor principal de la Coupe Davis", ce qui est "ahurissant".

"À titre personnel, je pense qu’ils modifieront le nouveau format", a-t-il rajouté. Autant dire qu'ils sont beaucoup à l'espérer...