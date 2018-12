Coupe Davis : Grosjean à la tête des Bleus

Le nouveau patron, c'est lui. Officieuse depuis quelques jours, l'arrivée de Sebastien Grosjean à la tête de l'équipe de France de Coupe Davis est devenue officielle ce lundi. Comme communiqué par la FFT, l'ancien n°4 mondial succède ainsi à Yannick Noah, capitaine des trois dernières années. Amélie Mauresmo, prévue pour reprendre le flambeau, n'aura dirigé aucune rencontre à la tête des Bleus, privilégiant ainsi son nouveau rôle d'entraîneure de Lucas Pouille.

"L’Equipe de France est plus forte que tout. L’enthousiasme de Sébastien en est la preuve et je suis heureux de voir un ancien vainqueur aller vers la nouvelle épreuve", a expliqué Bernard Giudicelli, le président de la Fédération Française de Tennis. "Il sera dès le mois de février à Londres pour la réunion des capitaines et le tirage au sort de la finale après les qualifications (...) Sa connaissance du tennis professionnel, sous toutes ses formes, sera un atout précieux pour notre fédération et les joueurs qui s’engageront avec lui."

" J'ai toujours été très attaché à cette épreuve "

De son côté, Sebastien Grosjean, vainqueur de la Coupe Davis en 2001, a confié sa grande "fierté" après sa nomination. Le Marseillais sera donc le premier capitaine des Bleus dans cette nouvelle version de la Coupe Davis. "J'ai toujours été très attaché à cette épreuve. Ce poste, qui compte désormais une dimension olympique, promet d’être passionnant (...) Je vais dès à présent me mettre au travail pour relever ce magnifique challenge", a annoncé celui qui est également directeur du tournoi ATP 250 de Montpellier depuis 2015.

En plus de son rôle de capitaine, Grosjean a également été nommé "responsable de la délégation masculine olympique en vue des Jeux Olympiques de Tokyo", et "tuteur des parcours garçons dans la perspective des Jeux Olympiques de Paris 2024". "C'est une vraie innovation pour notre Fédération", a précisé Bernard Giudicelli. Un nouveau chapitre s'ouvre pour les Bleus.