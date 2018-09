Querrey mate Cilic, la Croatie va trembler jusqu'au bout !

Tremblement de terre à Zadar ! Marin Cilic s’est incliné en quatre manches (7-6(2), 6-7(6), 3-6, 4-6) et 3h11 de jeu face à Sam Querrey en demi-finale de la Coupe Davis. Le Croate, numéro six mondial, a eu cinq balles de deux manches à rien mais il n’a pas su les convertir. Il s’est ensuite frustré en cassant notamment sa raquette. Avec ce succès, Sam Querrey permet aux Etats-Unis d’arracher un cinquième et dernier match, qui opposera Borna Coric à Frances Tiafoe.

C’est une énorme désillusion pour Marin Cilic. A domicile, face un adversaire contre qui il n’avait jamais perdu, le Croate a fini par déjouer et n’a pas pu apporter le 3e point à son pays, qui aurait été synonyme de qualification pour la finale de la Coupe Davis. Pourtant il a semblé à l’aise en début de partie, face à un Sam Querrey peu à son avantage sur la terre battue de Zadar. Le 6e joueur mondial a maitrisé le premier tie-break et la majeure partie du second, avant de s’écrouler.

Menant 6 points à 1 dans le jeu décisif de la deuxième manche, Marin Cilic a vendangé ses cinq balles de set et a encaissé huit points de suite pour se retrouver à égalité avec l’Américain. Un scénario qui a fait craquer le vainqueur de l’US Open 2014, qui en a fracassé sa raquette. Avec 84% de points remportés derrière sa première balle, Sam Querrey s’est ensuite montré solide au service, et a profité des 72 fautes directes du Croate pour égaliser dans cette demi-finale de Coupe Davis. Place au cinquième match décisif entre Borna Coric et Frances Tiafoe.