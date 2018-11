Tsonga le revenant, acte I

Le contexte

C'est un défi au goût d'inédit que tente Jo-Wilfried Tsonga. Un défi qui, de loin, ressemble à une mission impossible. Le Français, avec sept mois blancs en bandoulière et cinq rencontres disputées depuis son retour en septembre, s'attaque à Marin Cilic, 7e joueur mondial, en finale de la Coupe Davis. On a connu plus simple. Mais rarement autant exaltant.

Tombé à la 259e place mondiale après cette année passée loin des courts, Jo-Wilfried Tsonga fera son entrée en lice en Coupe Davis, une épreuve qu'il affectionne pour l'avoir gagnée l'an dernier et qu'il dispute depuis une décennie avec l'équipe de France. Son expérience et sa forme affichées lors du stage de préparation ont achevé de convaincre Yannick Noah, qui croit dur comme fer en son joueur.

Tsonga l’a dit vendredi : la Coupe Davis a été une lumière durant une année sombre. Il s'est notamment raccroché à cet objectif pour trouver la force de revenir. Il a réussi. A lui d'aller au bout de son rêve. Et d'entrainer l'équipe de France dans son sillage.

Vidéo - "On ne peut pas comparer Tsonga au Leconte de la finale 1991" 02:48

Face à face : 5-2 Cilic

Tsonga – Cilic, ce n'est pas un classique. Mais les deux hommes se connaissent plutôt bien. Sept rencontres entre eux depuis 2007, cinq victoires pour le Croate. Si la dernière confrontation est revenue à JWT, en 2017 à Rotterdam, les quatre précédentes avaient échu dans l'escarcelle de Cilic. Parmi lesquelles leur seul duel sur terre battue, à Monte-Carlo en 2015.

Ils ont dit

Jo-Wilfried Tsonga : "Cela a été un long chemin pour revenir sur les courts. Aujourd'hui, je me sens bien. Je suis content d'être là. Durant toute cette préparation, mon seul objectif et celui de l'équipe étaient d'être bien vendredi."

Vidéo - Tsonga : "Je n'ai rien à perdre" 00:42

Marin Cilic : "La préparation s'est bien passée. La température dans les gradins et sur le court est un peu différente. C'est un peu bizarre, peut-être que l'équipe française a un petit avantage par rapport à cela. Le court est bon, l'un des meilleurs sur lesquels on ait joué, surtout en indoor. Mais l'éclairage n'était pas bon du tout, il est difficile de voir les angles du court. Cela changera quand le stade sera rempli, les conditions seront plus stables."

Vidéo - La terre battue, une fausse bonne idée ? 03:39

Trois stats à avoir en tête

3. C'est de l'histoire ancienne mais Marin Cilic reste un mauvais souvenir pour l'équipe de France. Le Croate avait marqué trois points lors de la précédente rencontre entre les deux nations. C'était à Zadar en demi-finale de l'édition 2016. Il s'était offert Pouille et Gasquet en simple et, associé à Dodig, avait terrassé la paire Herbert – Mahut en double.

27. Jo-Wilfried Tsonga est le joueur français en activité le plus victorieux (21 simples et 6 doubles). Il est le 12e tricolore avec le plus de victoires en Coupe Davis de l'histoire.

9. Après Pouille, Chardy, Herbert, Mahut, Benneteau, Gasquet, Mannarino et Paire, Tsonga sera vendredi le 9e Français aligné par Yannick Noah cette saison.