Zeljko Krajan a quitté samedi ses fonctions de capitaine de l'équipe croate de Coupe Davis, seulement neuf jours avant que les tenants du titre ne défendent leurs chances lors de l'édition 2019, a annoncé la fédération.

Agé de 40 ans, Krajan, qui était en poste depuis 2012, avait mené la Croatie à sa deuxième victoire en Coupe Davis l'an passé (après 2005) en triomphant de la France en finale. Il avait disputé en 2016 une première finale, perdue contre l'Argentine.

"Après une réunion conjointe de hauts responsables de la fédération et de joueurs, il a été conclu que l'équipe ne participera pas à la finale de la Coupe Davis à Madrid sous la direction du capitaine Krajan", a déclaré Nikolina Babic, la présidente de la fédération croate de tennis, citée dans un communiqué. La fédération est "tombée d'accord avec (Krajan) pour mettre fin à cette collaboration", a-t-elle ajouté, sans expliquer les raisons de cette décision.

Marin Cilic, Borna Coric, Zelko Krajan, ainsi que de Franko Skugor et Ivan Dodig avant la finale victorieuse de 2018 face à la FranceGetty Images

L'édition 2019 de la Coupe Davis sera la première à adopter la formule renouvelée de la compétition inaugurée en 1900 : le premier de chacun des six groupes ainsi que les deux meilleurs deuxièmes (au ratio sets et ratio points) seront qualifiés pour les quarts de finale. Les rencontres se disputeront au meilleur de trois matches (deux simples et un double) en deux sets gagnants.

La Croatie, qui se trouve dans le groupe de la Russie et de l'Espagne, sera par ailleurs privée de Marin Cilic, vainqueur de l'US Open en 2014, qui a annoncé jeudi son forfait en raison d'une blessure au genou. Il devrait selon la presse croate être remplacé par le vétéran Ivo Karlovic et rejoindre l'équipe composée de Borna Coric, Mate Pavic, Ivan Dodig et Nikola Mektic.