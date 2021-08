Il a brillé à Tokyo sous les couleurs de l'Allemagne, mais Alexander Zverev l'a d'ores et déjà annoncé : il ne défendra pas les couleurs de son pays lors de la deuxième édition de la Coupe Davis réformée. Le champion olympique a affirmé avoir besoin d'une pause alors que l'Allemagne fait partie des 18 nations qui disputeront la compétition, qui s'étale sur une dizaine de jours à la toute fin de saison (25 novembre-5 décembre 2021). "Je suis humain et il me faut des vacances. Nous jouons de janvier à octobre et je ne jouerai pas en novembre", a indiqué le numéro 5 mondial à la presse allemande.

Mais au-delà de l'argument de la récupération physique, Zverev s'est aussi détourné de l'événement par conviction. Il n'avait ainsi déjà pas pris part à l'édition 2019 de cette Coupe Davis réformée par la Fédération internationale de tennis (ITF) et financée par le groupe Kosmos de Gerard Piqué. L'Allemand estimait alors que la compétition avait été dénaturée avec l'abandon notamment du format domicile-extérieur, une conviction qui l'habite toujours.

Zverev plaide pour un retour à l'ancien format

Zverev, 24 ans, a affirmé qu'il rejouerait en Coupe Davis si celle-ci retrouvait son ancien format, qui se jouait sur plusieurs week-ends au cours de la saison. "Dès qu'il sera de retour, avec l'avantage de recevoir et les matches le week-end, comptez sur moi", a-t-il glissé.

Après avoir battu en trois sets le numéro 1 mondial Novak Djokovic en demi-finale, Zverev s'est défait du Russe Karen Khachanov pour remporter le tournoi olympique au Japon. L'annonce de son retrait de la Coupe Davis survient au milieu d'une pluie de forfaits sur les circuits masculin et féminin, alors que Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic sont absents à Toronto. Chez les dames, les soeurs Williams et leur compatriote Sofia Kenin, 4e joueuse mondiale, ne s'aligneront pas à Cincinnati (16-22 août).

