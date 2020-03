Comme disait Thomas Tuchel à propos du football, le tennis "n'est pas isolé sur son île". Il subit, comme tous les sports et les événements qui rassemblent du monde, les conséquences de l'épidémie de coronavirus. Si aucune des rencontres programmées vendredi et samedi (6-7 mars) ne seront annulées, deux de ces barrages se joueront à huis clos. Il s'agit d'Italie-Corée du Sud au Tennis Club de Cagliari et de Japon-Equateur à Miki.

La fédération italienne a confirmé la nouvelle mercredi, se conformant ainsi aux instructions gouvernementales qui ont soumis tous les événements sportifs au huis clos jusqu'au 3 avril prochain. Au Japon, où presque toutes les écoles sont fermées, la situation est encore plus préoccupante. Le 48e joueur mondial Yoshihito Nishioka, qui jouait aux Etats-Unis ces dernières semaines, ne sera d'ailleurs pas au rendez-vous ce week-end pour ne pas risquer de louper la tournée américaine à Indian Wells et Miami à cause d'une éventuelle quarantaine.