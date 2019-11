Coupe Davis et ATP Cup : Djokovic souhaiterait une seule "Super Coupe" en septembre

Pour Novak Djokovic, c'est clair : Coupe Davis et ATP Cup ne peuvent pas cohabiter au sein d'un calendrier déjà surchargé. "A long terme, je ne pense pas à titre personnel que les deux Coupes (Davis et ATP, ndlr) puissent coexister à six semaines d'écart. C'est trop rapproché", a-t-il précisé, reconnaissant que la nouvelle formule de la Coupe Davis n'était pas pleinement satisfaisante en raison à la fois de son format et de sa date en toute fin de saison.

"Une idée serait de fondre les deux Coupes en une seule. Je pense que c'est une option ouverte à l'avenir", a-t-il dit. Il fallait changer la formule de "l'ancienne Coupe Davis qui n'était plus suffisamment attractive", a-t-il répété en reconnaissant que le "très gros sacrifice qu'il a fallu faire, est de ne plus avoir l'occasion de jouer à la maison".

"Le créneau idéal, ce serait après l'US Open"

Novak DjokovicGetty Images

La date suggérée n'est pas anodine puisqu'elle correspond au créneau occupé par la Laver Cup, cette troisième compétition par équipes initiée en 2018 par Roger Federer mais qui n'est qu'une exhibition."Je ne sais pas si c'est réaliste ou pas, si c'est faisable", a ajouté le Belgradois en rappelant les énormes contingences qui accompagnent la création d'une telle compétition et en dédouanant ainsi les organisateurs de la nouvelle Coupe Davis, critiquée par certains en ce qu'elle dénature la compétition dont elle se veut l'héritière.

D'autres, comme Rafael Nadal, ont critiqué les horaires des parties qui poussent certains joueurs à évoluer au coeur de la nuit avant de rejouer en soirée. "A chaque fois qu'on fait des changements, on prend des risques. Il y a beaucoup d'argent engagé, 18 équipes, 90 joueurs et des centaines de personnes dans les staffs de chaque équipe. Donc c'est une énorme organisation et il faut beaucoup de temps et d'efforts pour tout mettre en place", a plaidé Djokovic.