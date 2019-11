Les jours se suivent et les polémiques s'enchaînent pour la nouvelle version de la Coupe Davis. Après les critiques sur les tribunes désertes, c'est désormais l'horaire des rencontres qui fait tiquer. Chaque match (deux simples et un double) s'enchaîne en une journée. Et lorsque une rencontre est programmée à 18h, elle peut soit débuter avec du retard du fait des matches précédents ou se terminer à des heures incroyables. C'est notamment ce qui est arrivé dans la nuit de mercredi à jeudi lors du match Italie-Etats-Unis. Le double a en effet débuté à 1h25 pour se conclure...à 4h04.

Jack Sock et Sam Querrey se sont imposés en trois sets contre le double italien Fabio Fognini-Simone Bolelli (6-7, 7-6, 6-4) et ont joué le match le plus tardif de l'histoire en Coupe Davis. Il fallait remonter à 1987 pour retrouver le précédent record : le Paraguayen Victor Pecci avait attendu 2h35 pour battre l'Américain Aaron Krickstein (6-2, 8-6, 9-7), à une époque où le tie-break n'existait pas en Coupe Davis (ndlr : le jeu décisif a fait son apparition en 1989 dans la compétition).

S'il est vrai qu'en Grand Chelem on peut jouer tard, de tels dépassements restent rares. A l'US Open, le match le plus tardif s'est conclu à 2h26. Il faut remonter alors en 1993 lorsque Mats Wilander battait le Suédois Mikael Pernfors (7-6, 3-6, 1-6, 7-6, 6-4) au deuxième tour...mais aussi en 2014 quand Kei Nishikori, futur finaliste du tournoi, prenait le meilleur sur Milos Raonic (4-6, 7-6, 6-7, 7-5, 6-4) en huitième de finale.

Quant à l'Open d'Australie, durant l'édition 2008 et pour un match du troisième tour, Lleyton Hewitt et Marcos Baghdatis (4–6, 7–5, 7–5, 6–7, 6–3) avaient attendu 4h34 pour se départager. Un record toutes compétitions confondues que les Américains et Italiens ont été tout proches de battre cette nuit.

A Roland-Garros, ce genre de situation n'est jamais arrivé car le court Philippe-Chatrier n'est pas équipé de toit. A Wimbledon, même si le Centre Court et le Court numéro 1 possèdent un toit rétractable, il est impossible de jouer au delà de 23h.