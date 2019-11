Jo-Wilfried Tsonga a retrouvé ses bonnes habitudes en Coupe Davis. Le Manceau a apporté le premier point aux Bleus mardi en dominant largement (6-2, 6-1) le Japonais Yasutaka Uchiyama, pour l’entrée en lice de l’équipe de France dans la phase finale de la nouvelle formule de l’épreuve. Dans une ambiance très feutrée avec des tribunes pour le moins clairsemées sur le court 2 de la Caja Magica de Madrid, le Manceau a eu besoin de moins d’une heure pour s’imposer. Gaël Monfils aura ainsi l’occasion d’apporter la victoire aux siens face à Yoshihito Nishioka.

Il était largement favori et il a assumé son statut. Face au 81e joueur mondial nippon, Jo-Wilfried Tsonga a confirmé ses bonnes dispositions en cette fin de saison 2019. Brillant quart-de-finaliste à Paris-Bercy voici un peu plus de deux semaines, le Manceau n’a pas fait de détails pour lancer idéalement les Bleus dans le groupe A de cette nouvelle Coupe Davis. Très performant en indoor, il s’est appuyé sur un service de qualité et un coup droit percutant pour faire la différence.

Tsonga enthousiasmant... dans l'anonymat

Parfois diesel pour débuter ses matches, Tsonga est rapidement monté en température. En puissance, il a imposé une cadence que Uchiyama n’a pas pu tenir, surtout dans la diagonale coup droit. Bondissant, alerte dans ses déplacements et ses ajustements, il n’a jamais été en danger sur son engagement, excepté lors du dernier jeu de la partie qui l’a vu sauvé les deux seules balles de débreak de son adversaire.

Le Français a donc affiché un niveau de jeu enthousiasmant contre un Japonais propre techniquement mais globalement dépassé. Il a profité de conditions rapides qui conviennent parfaitement à son tennis. Malheureusement, cette belle performance a été réalisée dans un relatif anonymat, tant l’ambiance traditionnelle de la Coupe Davis a manqué. Plonger les tribunes dans la pénombre n’a pas suffi à masquer le vide et la tristesse de ses débuts pour des Bleus sans supporters ou presque.