Coup dur pour l'Australie en vue de sa qualification pour la phase finale de la Coupe Davis 2020 : elle sera privée face au Brésil les 6 et 7 mars à Adelaïde de ses deux meilleurs joueurs, Nick Kyrgios et Alex de Minaur, blessés, a annoncé vendredi son capitaine Lleyton Hewitt.

"Lorsque nous avons annoncé l'équipe plus tôt dans la semaine, nous espérions qu'ils seraient tous les deux en forme pour jouer", a déclaré Hewitt. Mais "comme on l'a vu à Acapulco au cours de la semaine, la blessure abdominale d'Alex s'est aggravée et Nick a une blessure au poignet. Ils ont besoin de se reposer et de se concentrer sur leur rétablissement", a reconnu le capitaine de l'Australie.

Kyrgios, 23e mondial, souffre d'une blessure à un poignet qui l'a contraint à abandonner au 1er tour du tournoi d'Acapulco, dont il était le tenant du titre, tandis que de Minaur (N.25) continue de se battre contre une déchirure abdominale qu'il a contractée lors de la l'ATP Cup en ouverture de la saison.

Alex Bolt (N.137) et le spécialiste du double John Peers ont été appelés à la rescousse pour remplacer les deux joueurs. John Millman (N.40), Jordan Thompson (N.64)et James Duckworth (N.83) complètent l'équipe australienne.

Le vainqueur du duel Brésil-Australie rejoindra les onze autres qualifiés et les demi-finalistes de l'édition 2019 (Canada, Grande-Bretagne, Russie et Espagne), ainsi que les wildcards (France, Serbie) lors de la phase finale qui aura lieu en novembre en Espagne.