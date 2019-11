L’aventure s’est déjà achevée. La France n’ira pas plus loin que la phase de groupe de la Coupe Davis 2019. La défaite face à la Serbie ce jeudi a scellé son destin. Filip Krajinovic a apporté le premier point aux Serbes en dominant Jo-Wilfried Tsonga et Benoît Paire n’a rien pu faire face à Novak Djokovic [ce jeudi] précipitant la chute des siens. Rideau, pas de quart de finale pour la bande à Sébastien Grosjean.

"On voulait faire mieux", a réagi à chaud Benoît Paire. "On a donné tout ce qu’on pouvait, ça, c’est une certitude. C’est dommage car il y avait quand même quelque chose à faire avec cette équipe de double (Mahut-Herbert) qui rapporte forcément un point. Il fallait que l’on gagne un simple à chaque fois et on n’a pas su le faire aujourd’hui." Dans l’après-midi, la paire Mahut-Herbert a rapporté un point dans l’indifférence générale, le sort du groupe en était déjà jeté. "Se retrouver à 2-0 dans le vestiaire sachant qu'on était éliminés ça a été un moment pas très agréable, mais il a fallu aller sur le court", a simplement soufflé Mahut après le match.

Jo-Wilfried tsongaEurosport

Paire : "Le format est top"

Personne ne gardera un souvenir impérissable de l’aventure des Bleus dans cette première édition de la Coupe Davis new look. Sur le format de la compétition, les opinions divergent côté tricolore. Benoît Paire est visiblement séduit par cette compétition ramassée sur une semaine : "C’est génial, s’est enthousiasmé l’Avignonnais. Je trouve que la presse, la télé la critique beaucoup parce qu'il y a peu de monde et que l'ancien format était soi-disant bien, et tout ça. Je trouve que le format est top, c'est nouveau, c'est un changement, il faut s'y faire. Il y a de l'ambiance, on sent que toutes les équipes jouent à fond le jeu."

Benoit Paire lors de la Coupe Davis 2019 à MadridGetty Images

S’il reconnait qu’il y a "des choses positives" dans ce nouveau format, Nicolas Mahut, qui a toujours pris ses distances avec le relooking de la Coupe Davis, est beaucoup moins dithyrambique. "Quand on fait une compétition comme celle-là, c'est toujours difficile de garder les traditions et de mettre de la modernité, a jugé le récent vainqueur du Masters de Londres en double. Je crois que la tradition ils l'ont complètement piétinée, ce n'est plus du tout ce qui faisait le sel de la Coupe Davis." A savoir : l’ambiance et le format, deux des principaux points noirs de la semaine.

"Il faut que nos supporters reviennent"

Une enceinte qui résonne souvent vide, des doubles qui s’achèvent au bout de la nuit : Mahut n’est pas le seul à s’en être plaint. Il continue : "Pour que ça fonctionne, il faut plus de temps : une semaine c'est trop court, on ne peut pas se permettre d'avoir deux rotations par journée et de finir des matchs à 4h du matin, constate-t-il. Il faut que les stades soient pleins pour que ce soit une réussite, ça ne l'était pas. Il faut aussi que nos supporters reviennent, pour nous c'est important."

"C'est la première édition !, lui a indirectement répondu Benoît Paire. Laissez le temps au produit avant de tout le temps critiquer, critiquer, dire c'est nul, c'était mieux avant etc. Non, je trouve que la compétition est top. Il y a quelques ajustements à faire." C'est finalement Pierre-Hugues Herbert qui résume mieux le sentiment d'ensemble : "C'est forcément différent de ce que j'ai vécu quand on a joué à domicile une finale de Coupe Davis. Après, qui sait... si on s'était qualifiés jusqu'en finale et qu'on avait joué l'Espagne, on aurait vécu ce genre d'émotions."