COUPE DAVIS - A l'occasion d'un entretien diffusé sur sa chaîne Twitch dimanche, Gaël Monfils a invité Yannick Noah pour évoquer plusieurs grands souvenirs de tennis comme la victoire du second à Roland-Garros en 1983. Mais les deux hommes en ont aussi profité pour parler pour la première fois en face-à-face de l'échec de leur collaboration en équipe de France de Coupe Davis.

Rien de tel pour crever l'abcès qu'une conversation devant les caméras. Si Gaël Monfils et Yannick Noah avaient sûrement remis les choses à plat auparavant en privé, ils ont échangé en public sur la chaîne Twitch du premier, dimanche, sur leur passif en Coupe Davis. Après une première sélection commune au 1er tour de la compétition en 2016 face au Canada en Guadeloupe, "La Monf'" n'avait ainsi plus rejoué sous les ordres de Noah avec l'équipe de France, au plus grand désarroi de ce dernier. Le malaise entre les deux hommes était palpable et ils l'ont donc évoqué ensemble.

"En 2016, ton premier problème, ça reste moi. On a eu plein de discussions. Ça m'a affecté que je n'arrive pas à te faire comprendre certaines choses que je voulais te faire passer. Ça a été pour moi un moment difficile, pas seulement comme joueur, mais aussi en tant qu'homme. C'est sûr que c'est une période que je n'ai pas bien vécue. On ne s'est pas compris en tant que capitaine et joueur", a ainsi estimé Monfils qui n'a pas occulté sa part de responsabilité dans la brouille.

Noah : "Je n'ai pas réussi à trouver les mots"

En guise de réponse, Noah a évoqué sa frustration du forfait de son joueur (numéro 1 tricolore et touché aux genoux) lors de la demi-finale contre la Croatie en 2016. "Tu fais demi-finale à Flushing en 2016, tu es au-dessus du lot, et là, tu viens, tu ne peux pas jouer ! Peu importe... Pour moi, notre mec, il n'est pas là, je suis défait. Avec toi, on était plus fort. Je pensais qu'on pouvait en gagner trois. Tu nous as manqué, en gros. [...] Ça ne s'est pas fait, je n'ai pas réussi à trouver les mots, à te transmettre. On n'a pas réussi tous les deux, tant pis pour nous. Ça m'aurait fait kiffer de te voir gagner la balle de match, sur un smash de malade", a aussi reconnu l'ex-capitaine des Bleus.

Responsabilité partagée donc, à entendre les deux hommes. Mieux vaut tard que jamais pour aplanir les différends, même s'ils en conviennent : il est bien dommage pour l'équipe de France qu'ils n'aient pas pu le faire plus tôt.

