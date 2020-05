COUPE DAVIS - Interrogé par nos confrères de L’Equipe, l’ex-joueur monégasque Benjamin Balleret a fait une révélation surprenante sur Novak Djokovic. Le Serbe, résident sur le Rocher, lui a ainsi confié qu’il aurait aimé joueur pour l’équipe monégasque de Coupe Davis.

Goûter au mode de vie de Monte-Carlo, c’est l’adopter. Les meilleurs joueurs de tennis de la planète, pour une bonne partie, en savent quelque chose puisqu’ils ont élu résidence dans la Principauté. Au-delà de l’avantage fiscal bien connu, Monaco leur offre une tranquillité bien éloignée de la folie du circuit et des installations de pointe, tant et si bien que le numéro 1 mondial Novak Djokovic, pour ne citer que lui, s’y sent comme chez lui. Et le Serbe s’est drôlement investi dans la vie locale si l’on en croit l’ex-joueur monégasque Benjamin Balleret, cité par L’Equipe mardi.

Play Icon WATCH Roland 2016, les Jeux de Londres et Rio : Murray et Djokovic se confient leurs plus grands regrets 00:02:33

Tennis "Je ne veux pas qu'on me force à donner de l'argent à qui que ce soit" : Thiem persiste et signe IL Y A 5 HEURES

Selon ce dernier, le "Djoker" n’a pas fait que répéter ses gammes sur les courts du Monte Carlo Country Club. "Il s’est senti bien accueilli et il aime Monaco. Il a mis quelques-unes de ses machines à disposition dans la salle de sport du Country. Quand l’ATP a refait les courts en dur, il a participé financièrement", a ainsi révélé Balleret. Mais le Serbe, dont on connaît pourtant l’attachement viscéral à son pays, serait allé beaucoup plus loin, en tout cas dans les mots.

"Surtout, il avait voulu aider la nation. Car oui, Novak me l’a dit personnellement, il aurait bien aimé rejoindre notre équipe de Coupe Davis", a lâché l’ex-joueur monégasque. Dans les faits, une telle entreprise est rendue impossible par les règlements de la Fédération internationale de tennis (ITF), mais il faut l’avouer : voir le numéro 1 mondial sous les couleurs monégasques aurait eu quelque chose de cocasse. Actuellement en confinement en Espagne, il doit lui tarder de retrouver son pied-à-terre monégasque.

Roland-Garros "Les matches marathon" : Votez pour le Roland-Garros que vous rêvez de voir sur Eurosport ! IL Y A 6 HEURES