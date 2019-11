C’était écrit. Idéalement lancée dans la finale dimanche par le succès de Roberto Bautista Agut dans le premier simple, l’Espagne s’est adjugée à domicile la nouvelle formule de la Coupe Davis dimanche contre le Canada. Et qui de mieux que le numéro 1 mondial lui-même pour apporter le point de la victoire à tout un peuple ? Rafael Nadal a ainsi conclu une semaine parfaite sur le plan personnel en s’imposant face à Denis Shapovalov (6-3, 7-6) en près de deux heures de jeu (1h55 exactement), enregistrant son 8e succès dans ce nouveau format (5 en simple, 3 en double).

Comment pouvait-il en être autrement ? Déjà héroïque en quart et en demi-finale, le "Taureau de Manacor" a eu le dernier mot pour offrir le Saladier d’argent à l’Espagne devant le public madrilène conquis de la Caja Magica. C’est la conclusion rêvée d’une saison remarquable pour Rafael Nadal, titré en Grand Chelem à Roland-Garros et à l’US Open, et numéro 1 mondial en fin d’année pour la 5e fois de sa carrière. Il a d’ailleurs essuyé des larmes de joie, en écoutant le discours après la victoire de son coéquipier Roberto Bautista Agut, endeuillé par le décès de son père. L’âme de la Coupe Davis était donc bien présente dimanche pour une équipe d’Espagne championne à domicile.

