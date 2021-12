Il n'avait plus qu'à finir le travail. Et il l'a fait, à sa main. Bien lancé par Andrey Rublev, vainqueur du premier simple face à Borna Gojo, Daniil Medvedev a tenu à merveille son rôle de favori pour permettre à la Russie de décrocher la 3e Coupe Davis de son histoire dimanche, après les éditions 2002 et 2006. Il a trouvé son rythme de croisière après le gain du premier set au tie-break pour l'emporter en deux manches (7-6, 6-2) et 1h28 de jeu face à Marin Cilic. Déjà sacrés lors de l'ATP Cup, les Russes confortent ainsi leur statut de meilleure équipe du monde à l'heure actuelle.

Le suspense n'aura duré qu'un acte. Le premier. Pendant près d'une heure, Marin Cilic a rendu coup pour coup à Daniil Medvedev dimanche, se montrant même plus entreprenant et agressif par séquences. Mais le numéro 2 mondial a plié, sans rompre et s'est montré le plus solide et le plus régulier quand les choses sérieuses l'ont exigé de lui. Le numéro 2 mondial n'est pas du genre à céder sous la pression, il l'a une nouvelle fois prouvé.

Pourtant, ce n'était pas le Daniil Medvedev de l'US Open. Certes constant comme à son habitude à l'échange, il a failli payer une légère tendance à la passivité, attendant un peu trop l'erreur adverse, jouant parfois trop court. D'ailleurs, au terme d'un premier set très équilibré où les serveurs n'ont concédé qu'une balle de break chacun, c'est bien Cilic qui a fait le premier mini-break, menant 4 points à 2.

Mais le Russe n'a pas paniqué et il a fini par faire craquer son adversaire à sa 3e balle de set, 9 points à 7. Dès lors, il a pris les commandes de la partie sur le plan mental. Et à 1 jeu partout 30/0 contre lui dans le second acte, Medvedev a enchaîné quatre points pour aller chercher le premier break du match. La suite n'a été qu'une formalité pour lui. Il s'est même permis de ravir le service adverse une dernière fois pour triompher.

Plus d'infos à suivre...

