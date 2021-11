La rumeur prend de plus en plus d'épaisseur. Après avoir révélé voici quelques jours que le groupe Kosmos s'était engagé avec Abou Dabi comme ville-hôte de la phase finale de la Coupe Davis pendant cinq ans, nos confrères du Telegraph ont précisé leurs informations lundi . Dès l'année prochaine, les 16 sélections en lice seraient ainsi réparties en quatre groupes dans quatre villes européennes pour la phase de groupes. Puis, les deux premières de chaque groupe s'envoleraient pour Abou Dabi où auraient lieu les quarts, les demies et la finale. Un "Final 8" en somme.