La Coupe Davis n'a certes plus la même saveur, mais cette défaite devrait faire mal à Benjamin Bonzi. Opposé à un Jan-Lennard Struff soutenu par le public clairsemé de Hambourg, le Français a bien cru s'en sortir, avant de finalement céder mercredi dans le premier simple de la rencontre France-Allemagne dans le groupe C de la phase de poules. Il a été ainsi coiffé au poteau (6-4, 2-6, 7-5) après 2h14 de combat, alors même qu'il avait obtenu deux balles de match à la relance quelques minutes plus tôt à 5-4 en sa faveur dans le troisième set. Pour espérer encore gagner, les Bleus vont devoir compter sur Adrian Mannarino puis le point du double.

