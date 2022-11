C'était l'une des équipes les plus homogènes du "Final 8" de la Coupe Davis la semaine prochaine (22-27 novembre). Mais les semaines passent et l'Italie s'affaiblit. Après le retrait de Jannik Sinner, 15e mondial et numéro 1 transalpin, Matteo Berrettini qui le suit directement au classement ATP, a lui aussi dû renoncer. Il l'a annoncé via un message sur son compte Instagram, regrettant de n'avoir pas pu se rétablir à temps pour participer à l'événement.

"Malheureusement, j'ai perdu ma course contre-la-montre pour être prêt pour la phase finale de la Coupe Davis. Les experts médicaux ont considéré que je n'étais pas encore capable de jouer à mon plus haut niveau, à cause de la blessure au pied que j'ai contractée à Naples. Il n'y a pas d'honneur plus grand que de représenter l'Italie, donc c'est une nouvelle difficile à digérer. Je vais tout de même voyager à Malaga avec l'équipe pour la soutenir du mieux que je peux", a écrit Berrettini.

Musetti nouveau leader face aux Etats-Unis en quart

L'Italie jouera son quart de finale le jeudi 24 novembre contre les Etats-Unis de Taylor Fritz et Frances Tiafoe. Ces derniers semblent donc désormais favoris de cette rencontre. A 20 ans seulement, Lorenzo Musetti aura la lourde tâche d'être le leader de la sélection italienne.

